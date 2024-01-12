Чернее черного: Глоба назвала 4 знака зодиака, на которых с 12 января начнут сваливаться несчастья

Знаменитый российский астролог Тамара Глоба рассказала, что с 12 января у представителей четырех знаков зодиака начинается особенно неблагоприятный период: Вселенная будет испытывать их каждую секунду во всеразличных сферах жизни, сообщает progorodsamara.

Рак

В этом месяце вы столкнетесь с трудностями в области карьеры. Ваши идеи не будут оценены, и ваши усилия не принесут видимых результатов. Старайтесь избегать конфликтов на работе, но, к сожалению, негодование коллег будет окружать вас. В личной жизни возможны недопонимания, и ваши близкие могут временно отступить от вас.

Стрелец

Вас ожидают трудные моменты в сфере отношений. Партнер может проявить недовольство вашим поведением, и это может привести к серьезным разногласиям. Кроме того, в работе вы столкнетесь с непредвиденными трудностями, которые затруднят достижение ваших целей. Важно быть бдительным и избегать рискованных решений.

Рыбы

Вас ожидают финансовые трудности в ближайшем будущем. Расходы будут нести непредвиденные затраты, и ваши усилия по управлению бюджетом окажутся тщетными. В карьере вас ждут замедление и недопонимания с коллегами. В личной жизни может возникнуть напряженность, и отношения с близкими могут стать более сложными.