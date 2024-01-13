Черная, как омут полоса: кому из знаков зодиака Глоба предсказала сложный январь

В январе сразу несколько знаков зодиака подвергнутся серьезным трудностям. Неприятности прилипнут к ним, как пчелы на мед, предсказала астролог Тамара Глоба.

Рыбы

В январе вас ожидает много неприятностей и неудач. Ваше настроение будет плохим, что может отразиться на ваших отношениях с окружающими. Возможны конфликты и разногласия как в работе, так и в личной жизни. Избегайте рискованных решений и спорных ситуаций, чтобы не усугубить негативный ход событий.

Лев

В начале 2024 года звезды не на вашей стороне. Вы можете столкнуться с непредвиденными проблемами и трудностями как на работе, так и в отношениях. Ваши планы могут быть сорваны, а важные дела не получат развития. Постарайтесь сохранять спокойствие и не позволяйте гневу и разочарованию взять верх над вами.

Скорпион

Здоровье может стать настоящей головной болью для вас в начале года. Вы можете чувствовать себя слабым и уставшим, что помешает работе и личной жизни. Также возможны неприятности и разочарования в отношениях. Будьте осмотрительны и не принимайте спонтанные решения, чтобы избежать нежелательных последствий.