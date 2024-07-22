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«Цены взмоют в небо»: эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее купить это

В контексте текущих глобальных экономических не...

stolicaonego.ru

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В контексте текущих глобальных экономических нестабильностей, эксперт в области экономики Михаил Хазин предсказывает возможный экономический кризис, который, по его мнению, может разразиться уже в текущем году.

Экономист анализирует возможные сценарии развития финансовых рынков, подчеркивая ключевую роль золота в предстоящих экономических изменениях.

Признаки надвигающегося кризиса

Хазин указывает, что кризис начнется за пределами Российской Федерации, особенно ощутимо его эффекты проявятся в США. Он прогнозирует, что американская экономика испытает экстремальные нагрузки, что вызовет значительное падение курса доллара и изменит структуру мировых финансовых отношений.

Стратегическая роль золота

В период финансовой нестабильности Хазин выделяет золото как надежный актив-убежище. Он акцентирует, что золото всегда показывает устойчивость к кризисам и служит надежной защитой стоимости сбережений. По его рекомендации, инвестиции в золотые слитки или монеты предварительно кризиса могут существенно защитить финансовые активы от девальвации.

Преимущества золота

Золото имеет долгую историю как спасительный актив во времена экономических бурь. В отличие от фиатных денег, которые часто страдают от инфляции и политических рисков, золото обладает постоянной ценностью и признано как универсальный актив для сохранения капитала.

Возможности для инвесторов

По мнению Хазина, приобретение золота до кризиса является не просто мерой предосторожности, но и возможностью увеличить капитал в периоды, когда другие активы депрецируют. Он предлагает смотреть на золото как на долгосрочную инвестицию, учитывая предполагаемое увеличение спроса на этот металл.

Взяв во внимание нынешнюю нестабильность мировой экономики и прогнозы специалистов, вложения в золото представляют собой один из самых надежных методов для обеспечения и прироста капитала в ожидании предстоящих экономических испытаний.

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