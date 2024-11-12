«Цены взлетят до заоблачных высот»: глава Банка РФ Набиуллина предупредила о новом повышении ключевой ставки

25 октября 2024 года Совет директоров Центрального банка России принял важное решение, которое окажет влияние на экономическую ситуацию в стране и финансовое положение россиян: ключевая ставка была увеличена сразу на 200 базисных пунктов, достигнув 21% годовых.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что такой шаг направлен на снижение инфляционного давления, которое превысило прогнозируемые уровни, а также на снижение инфляционных ожиданий, которые продолжают расти.

Почему Центробанк повышает ставку?

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики, используемый для контроля инфляции. В условиях высокой инфляции повышение ставки делает кредиты более дорогими и снижает покупательскую активность. Это помогает сдерживать цены, но также имеет ряд негативных последствий. Сентябрьские данные показали, что рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в годовом пересчете, а инфляционные ожидания достигли максимальных значений с начала года. Такие показатели заставили Центробанк принять жесткие меры для возвращения инфляции к цели в 4% на среднесрочную перспективу.

Как повышение ставки повлияет на россиян?

Рост цен: хотя цель Центробанка — замедление инфляции, краткосрочные эффекты могут быть болезненными. Компании будут вынуждены брать кредиты на менее выгодных условиях, что приведет к росту затрат на производство. Это неизбежно отразится на розничных ценах, и потребители могут столкнуться с подорожанием товаров и услуг.

Сложности с кредитами: для тех, кто планировал взять ипотеку или автокредит, повышение ключевой ставки сделает кредиты менее доступными. Ставки по займам уже начали расти, и многие россияне могут отказаться от планов по крупным покупкам, таким как жилье или автомобиль, из-за увеличения стоимости кредитования.

Возможность заработать на вкладах: повышение ставки имеет и положительный эффект для вкладчиков. Банки будут предлагать более выгодные условия по депозитам, чтобы привлекать средства от населения. Те, кто умеет грамотно управлять личными финансами, смогут использовать высокие ставки по вкладам для получения дополнительного дохода.

Что ждет экономику России?

Рост ключевой ставки — это вынужденная мера, направленная на контроль инфляции. В условиях дефицита бюджета и роста спроса на товары и услуги Центробанк ожидает, что высокая ставка поможет сдержать инфляционные ожидания. Однако данное решение также повлияет на темпы экономического роста, так как более высокие ставки ограничивают доступ бизнеса к кредитным ресурсам. В результате российская экономика может замедлиться, несмотря на поддержку внутреннего спроса.

С учетом текущих изменений, Центробанк обновил прогноз по инфляции на 2024–2025 годы. Ожидается, что к 2025 году инфляция снизится до 4,5–5,0%, а к 2026 году вернется к целевому уровню в 4%. Однако сохранение высоких инфляционных ожиданий и внешние экономические риски могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Что делать россиянам?

Экономисты советуют россиянам в условиях повышения ключевой ставки пересмотреть подходы к управлению финансами. Тем, кто планировал крупные покупки с использованием кредита, стоит внимательно оценить свои возможности и, возможно, временно отложить такие приобретения. Также, в связи с ростом ставок по депозитам, гражданам, которые хотят сохранить и приумножить сбережения, рекомендуется рассмотреть вложение средств в депозиты на выгодных условиях, предлагаемых банками.

Повышение ключевой ставки до 21% — это важный шаг Центробанка для контроля над инфляцией, однако он имеет ощутимые последствия для всех россиян. В краткосрочной перспективе это приведет к росту цен и уменьшению доступности кредитов, но также открывает возможности для получения дохода от депозитов.