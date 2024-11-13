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«Цены взлетят до заоблачных высот»: глава Банка РФ Эльвира Набиуллина предупредила о новом повышении ключевой ставки

25 октября 2024 года руководство Центрального б...

duma.gov.ru

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25 октября 2024 года руководство Центрального банка России под председательством Эльвиры Набиуллиной приняло ключевое решение о значительном увеличении процентной ставки — на 200 базисных пунктов до 21%.

Это действие было направлено на противодействие усиливающемуся инфляционному давлению, которое вышло за рамки прогнозов, и на снижение ожиданий инфляции среди населения.

Основания для увеличения ставки

Ключевая ставка является центральным инструментом в арсенале Центрального банка для регулирования инфляции. Увеличение ставки поднимает стоимость кредитов, снижает потребительскую активность и способствует контролю за ценами. Новые данные показали, что инфляция за год достигла 9,8%, что стимулировало Центробанк к активным действиям для стабилизации экономической ситуации.

Влияние на население

Повышение ключевой ставки оказывает прямое воздействие на экономическое состояние граждан:

  • Рост цен: В краткосрочной перспективе компании, сталкивающиеся с увеличением затрат на получение кредитов, склонны повышать цены, усиливая тем самым инфляционное давление на потребителей.
  • Усложнение условий кредитования: Увеличение ставок сделает получение кредитов более сложным и дорогим, охлаждая планы россиян на крупные покупки, включая недвижимость и автомобили.
  • Выгодные вклады: Повышение ставок также увеличивает доходность по вкладам, предоставляя вкладчикам возможность получать больший доход.

Перспективы для экономики

Повышение процентной ставки несёт в себе риски замедления экономического развития, так как высокие ставки ограничивают доступность финансовых ресурсов для бизнеса. Однако ожидается, что данная мера поможет довести инфляцию до целевого уровня в 4% в среднесрочной перспективе.

Советы россиянам

Экономисты рекомендуют гражданам тщательно пересмотреть свои финансовые стратегии. Важно оценить возможности и условия для крупных покупок и рассмотреть привлекательные предложения по депозитам для оптимизации сбережений.

Повышение ключевой ставки до 21% представляет собой стратегический ход Центробанка в борьбе с инфляцией, что может вызвать некоторые краткосрочные трудности, но в долгосрочной перспективе способствует стабилизации экономической обстановки в стране.

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