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· Алина Алмакаева

«Цены снизятся на 10%»: эксперты назвали лучшее время для покупки квартир в 2024 году

«Цены снизятся на 10%»: эксперты назвали лучшее время для покупки квартир в 2024 году

kazved.ru

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Председатель Центробанка России, Эльвира Набиуллина, обнародовала, что в 2023 году стоимость квартир в новостройках стремительно возросла в результате применения льготных условий по ипотеке. Однако в настоящее время, как сообщила Набиуллина, наблюдается стабилизация цен на жилье в стране. Следовательно, она уточнила, что дальнейший рост цен на жилье не будет настолько стремительным.

Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум", поделился с информационным порталом "Газета.Ru" своим мнением о перспективах цен на жилье в России в 2024 году. По его мнению, вероятнее всего, цены на жилье как минимум стабилизируются, а возможно, даже начнут снижаться.

Сырцов отметил, что пока действует льготная программа по ипотеке (до 1 июля 2024 года), есть возможность приобрести достойное жилье в новостройках.

"Если человек проживает в городе с умеренными ценами на жилье, суммы до 6 миллионов рублей должно хватить на покупку приличной новой квартиры. Семейная и IT-ипотека также продолжают действовать, но возможны изменения в этих программах, следовательно, лучше воспользоваться кредитом как можно скорее. В случае, если кредит не требуется и человек рассматривает покупку вторичного жилья, цены на старые квартиры уже начали снижаться, и этот процесс продолжится по крайней мере до лета. Поэтому, возможно, стоит подождать немного с целью получить более умеренные цены и готовых к диалогу продавцов", - отметил эксперт.

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