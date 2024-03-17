«Цены снизятся на 10%»: эксперты назвали лучшее время для покупки квартир в 2024 году

Председатель Центробанка России, Эльвира Набиуллина, обнародовала, что в 2023 году стоимость квартир в новостройках стремительно возросла в результате применения льготных условий по ипотеке. Однако в настоящее время, как сообщила Набиуллина, наблюдается стабилизация цен на жилье в стране. Следовательно, она уточнила, что дальнейший рост цен на жилье не будет настолько стремительным.

Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум", поделился с информационным порталом "Газета.Ru" своим мнением о перспективах цен на жилье в России в 2024 году. По его мнению, вероятнее всего, цены на жилье как минимум стабилизируются, а возможно, даже начнут снижаться.

Сырцов отметил, что пока действует льготная программа по ипотеке (до 1 июля 2024 года), есть возможность приобрести достойное жилье в новостройках.