«Цены на жилье снизятся, но всего лишь на миг»: эксперт рассказал, что будет с ценами на недвижимость в 2024 году

Руслан Сырцов, занимающий пост управляющего директора в агентстве недвижимости, высказал предположение о том, что на начало 2024 года в Российской Федерации намечается спад цен на объекты новостроек и поэтапное уменьшение стоимости жилья вторичного рынка.

Специалист связывает потенциальное понижение цен на новостройки с ожидаемыми изменениями в сфере льготного ипотечных кредитов, что может стать стимулом для застройщиков введения дополнительных скидок. Сырцов указывает, что предстоящее удешевление, скорее всего, будет не долгосрочным.

В контексте предстоящих изменений предполагается, что застройщики пересмотрят свои маркетинговые подходы, предложив покупателям новые условия, например, траншевую ипотеку или беспроцентную рассрочку, для поддержания и роста спроса. Эксперт также предсказывает возможное увеличение интереса со стороны покупателей, особенно на фоне потенциального ужесточения условий семейных ипотечных программ.

В то же время, сектор элитного жилья, который меньше зависит от ипотечных программ, может продолжить показывать устойчивый рост стоимости. Что касается вторичного рынка, его стоимость будет снижаться до момента, пока ключевая процентная ставка не опустится до уровня 10-12%.

Сырцов также акцентирует внимание на том, что инвестирование в новостройки сейчас может быть эффективным способом сохранения капитала в период экономической неопределенности. При этом приобретение вторичного жилья считается наиболее целесообразным при наличии личных средств, учитывая риски, связанные с высокими ипотечными ставками, как отмечают «Известия».