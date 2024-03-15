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«Цены на жилье снизятся, но ненадолго»: эксперт рассказал, что будет с ценами на недвижимость в текущем году

«Цены на жилье снизятся, но ненадолго»: эксперт рассказал, что будет с ценами на недвижимость в текущем году

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Руслан Сырцов, управляющий директор «Метриум», прогнозирует изменения на рынке недвижимости России в начале 2024 года. Он предсказывает снижение цен на новостройки и поэтапное уменьшение стоимости вторичного жилья.

По мнению Сырцова, падение цен на новое жилье будет связано с адаптацией условий льготного ипотечного кредитования, что может стимулировать застройщиков предложить покупателям дополнительные скидки. Эксперт не ожидает, что снижение будет долгосрочным, предвидя скорую стабилизацию цен.

Он также указывает на возможные изменения в маркетинговых стратегиях застройщиков, включая введение траншевой ипотеки и беспроцентной рассрочки для поддержания спроса. В контексте возможного ужесточения условий семейных ипотечных кредитов, интерес покупателей к покупке жилья может усилиться.

В то время как рынок элитной недвижимости, менее подверженный влиянию ипотечных ставок, продолжит показывать рост цен, вторичное жилье ожидается постепенное снижение стоимости, особенно если ключевая ставка достигнет уровня 10-12%.

Сырцов также отмечает, что текущая ситуация может представлять собой удачную возможность для инвестиций в новостройки как способ сохранения капитала на фоне экономической нестабильности. При этом, приобретение вторичного жилья представляется наиболее целесообразным при наличии собственных средств из-за высоких ипотечных ставок, пишут «Известия».

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