Новости России
· Ульяна Сенько

«Цены на жилье снизятся, но ненадолго»: эксперт рассказал, что будет с ценами на недвижимость в 2024 году

«Цены на жилье снизятся, но ненадолго»: эксперт рассказал, что будет с ценами на недвижимость в 2024 году

skidki-v-supermarketah.ru

Подписаться в Telegram

Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум», поделился прогнозом о том, что в начале 2024 года в Российской Федерации возможно снижение цен на новостройки, а также постепенное удешевление вторичного жилья.

Сырцов предвидит, что коррекция цен на новое жилье будет связана с изменениями в условиях льготного ипотечного кредитования, которые могут побудить застройщиков предложить дополнительные скидки. Несмотря на предполагаемое снижение, он не ожидает, что оно будет длительным.

Ожидается, что застройщики адаптируют свои маркетинговые стратегии, предложив такие инструменты, как траншевая ипотека и беспроцентная рассрочка, чтобы стимулировать спрос. Также, по мнению эксперта, интерес покупателей может повыситься в преддверии возможного ужесточения условий по семейным ипотечным кредитам.

С другой стороны, рынок элитного жилья, менее зависимый от ипотечного кредитования, продолжит демонстрировать рост цен. Вторичное жилье, в свою очередь, будет постепенно дешеветь до тех пор, пока ключевая ставка не упадет до уровня 10-12 процентов.

Сырцов также подчеркнул, что текущая ситуация может быть выгодной для инвестиций в новостройки как способа сохранения капитала в условиях экономической нестабильности. Покупка вторичного жилья, по его мнению, наиболее рациональна при использовании собственных средств, учитывая риски, связанные с высокими процентными ставками по ипотеке, сообщают «Известия».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани проезд по Вознесенскому тракту сделают платным не для всех

Полезное

день назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

сетка на газовую колонку от тараканов установить

Новости Казани

14 часов назад

Над Казанью и Уфой кружил правительственный самолет со «шпионским» прошлым

Интересное в Казани

2 дня назад

Разнообразие теперь и в Иннополисе. В городе будущего прошла экскурсия по магазину здоровых продуктов в прямом эфире

постройка каркасных домов под ключ в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Кожевников считает, что Билялетдинову нужно покинуть «Ак Барс»

Новости Казани

день назад

В ближайшие дни метеозависимым жителям Татарстана придется непросто

Лонгриды

21 час назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

15 часов назад

МВД: Участились случаи кражи средств с банковских карт в Татарстане

Новости Татарстана

22 часа назад

Мужчина скончался в ДТП под Казанью
Лонгриды
21 час назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани в честь 100-летия «Татаркино» собрались главы киностудий из стран СНГ

Полезное

день назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

Новости Казани

12 часов назад

Певица Диана Гурцкая в Казани оценила участников фестиваля «Белая трость»

Новости Казани

14 часов назад

Ради саммита БРИКС в центре Казани благоустроят сквер
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
6 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

14 часов назад

Над Казанью и Уфой кружил правительственный самолет со «шпионским» прошлым

Новости Татарстана

15 часов назад

МВД: Участились случаи кражи средств с банковских карт в Татарстане

Новости Татарстана

17 часов назад

В Казань из 50 стран прибыли делегаты Всемирного фестиваля молодежи
Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта
Интересное в Казани
6 дней назад

Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта