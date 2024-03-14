«Цены на жилье снизятся, но ненадолго»: эксперт рассказал, что будет с ценами на недвижимость в 2024 году

Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум», поделился прогнозом о том, что в начале 2024 года в Российской Федерации возможно снижение цен на новостройки, а также постепенное удешевление вторичного жилья.

Сырцов предвидит, что коррекция цен на новое жилье будет связана с изменениями в условиях льготного ипотечного кредитования, которые могут побудить застройщиков предложить дополнительные скидки. Несмотря на предполагаемое снижение, он не ожидает, что оно будет длительным.

Ожидается, что застройщики адаптируют свои маркетинговые стратегии, предложив такие инструменты, как траншевая ипотека и беспроцентная рассрочка, чтобы стимулировать спрос. Также, по мнению эксперта, интерес покупателей может повыситься в преддверии возможного ужесточения условий по семейным ипотечным кредитам.

С другой стороны, рынок элитного жилья, менее зависимый от ипотечного кредитования, продолжит демонстрировать рост цен. Вторичное жилье, в свою очередь, будет постепенно дешеветь до тех пор, пока ключевая ставка не упадет до уровня 10-12 процентов.

Сырцов также подчеркнул, что текущая ситуация может быть выгодной для инвестиций в новостройки как способа сохранения капитала в условиях экономической нестабильности. Покупка вторичного жилья, по его мнению, наиболее рациональна при использовании собственных средств, учитывая риски, связанные с высокими процентными ставками по ипотеке, сообщают «Известия».