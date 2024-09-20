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Цены на продукты ошеломят всех: стало известно, что произойдет с 1 октября

В октябре текущего года россияне могут столкнут...

region29.ru

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В октябре текущего года россияне могут столкнуться с изменениями цен на продукты питания, но, по словам экспертов, они будут незначительными.

Доцент экономического факультета РУДН Александр Иванов прогнозирует, что, несмотря на текущие экономические трудности, резких колебаний не произойдёт. Однако цены на отдельные группы товаров могут незначительно измениться как в сторону повышения, так и снижения, о чём сообщает Progorodsamara.

Основные причины изменения стоимости продуктов

Среди ключевых факторов, влияющих на изменение цен, выделяют повышение ключевой ставки, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и напряжённую ситуацию в Курской области. Эти обстоятельства способствуют увеличению расходов на производство и импорт, что неизбежно отражается на стоимости товаров как российского, так и зарубежного производства.

Какие продукты подорожают?

Некоторые категории продуктов всё же подорожают, хотя рост цен будет умеренным:

  • Молочная продукция: Сметана, молоко пастеризованное, масло сливочное и творог могут подорожать на 1-2%, тогда как стерилизованное молоко и различные виды сыров (твёрдые, полутвёрдые и мягкие) — на 2-3%.
  • Мясо и рыба: В категории мясных и рыбных продуктов также ожидается повышение цен. Рыба мороженая и макаронные изделия станут дороже на 1-2%, а свинина, говядина, сосиски, сардельки и варёные колбасы увеличатся в стоимости на 1-3%.

Продукты, которые подешевеют

Приятной новостью для потребителей станет снижение цен на ряд овощей и фруктов:

  • Овощи: Белокочанная капуста подешевеет на 3-4%, морковь, свёкла и лук — на 1-2%. Картофель станет доступнее на 3%.
  • Фрукты: Яблоки и бананы снизятся в цене на 0,5-3%.

Незначительные изменения в цене

Для некоторых продуктов изменения будут едва заметны. К таким товарам относятся:

  • Сахар, маргарин, гречка, детские молочные смеси, курица и полукопчёные колбасы. Здесь ценовые колебания составят менее 1%.

Чего ожидать в октябре?

В целом, октябрь 2024 года принесёт незначительные изменения в стоимости продуктов питания. Несмотря на умеренное повышение цен на ряд товаров, потребители могут рассчитывать на снижение цен на основные овощи и фрукты, что станет весомой поддержкой семейных бюджетов.

Таким образом, россияне могут встретить грядущие изменения с оптимизмом: хотя цены на некоторые продукты и вырастут, баланс будет соблюдён за счёт удешевления других товаров.

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