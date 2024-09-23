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Цены на продукты ошеломят всех: стало известно, что начнётся с 1 октября

Октябрь 2024 года принесет новые изменения в це...

dzen.ru

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Октябрь 2024 года принесет новые изменения в цены на продукты в России. Эксперт Александр Иванов, доцент РУДН, прогнозирует, что колебания будут умеренными, несмотря на недавние экономические события.

Причины изменений цен:

Александр Иванов уточняет, что динамика цен обуславливается несколькими экономическими факторами последних месяцев:

Повышение базовой ставки ЦБ России, увеличение тарифов на коммунальные услуги, обострение ситуации в Курской области из-за событий в зоне СВО сказались на расходах производителей и импортеров, что привело к росту цен на транспортировку и основные ресурсы, включая топливо.

Продукция, которая станет дороже:

Ожидается, что молочные товары несколько подорожают. Цены на сметану, пастеризованное молоко и сливочное масло вырастут на 1-3%. Также поднимутся цены на молочные консервы и сыры различных сортов.

Из других продуктов, которые также подорожают, можно выделить ржаной и пшеничный хлеб, макароны, пшено и детские фруктово-ягодные консервы с ростом цен на 1-2%. Мясные изделия также продемонстрируют увеличение стоимости в диапазоне от одного до трех процентов.

Хотя осень 2024 года принесет незначительные корректировки в ценах на продукты, не стоит ожидать серьезных колебаний. Следует радоваться, что цены на множество фруктов и овощей начнут снижаться, что даст возможность потребителям сэкономить и разнообразить свой рацион в осенний период. Эксперты призывают подходить к покупкам осознанно и использовать возможность для фиксации цен на основные продукты в наиболее выгодный момент, сообщает progorod59.

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