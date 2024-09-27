Цены на продукты ошеломят всех россиян: стало известно, что произойдет с 1 октября

С началом октября россиян ждут изменения в ценах на продукты. Эксперт РУДН Александр Иванов делится прогнозами, согласно которым большинство продуктов подорожает, хотя и не ожидаются резкие скачки цен.

Основные причины изменений цен:

Увеличение ключевой процентной ставки влияет на кредитные ставки и стоимость производства.

Рост тарифов на ЖКХ увеличивает расходы на производство и логистику.

Нестабильная ситуация в Курской области повышает цены на топливо и импортные товары.

Продукты, подорожающие в октябре:

Молочные изделия: сметана, молоко, сливочное масло, творог, сыры — подорожание.

Мясная продукция: свинина, колбасы, говядина, сосиски — рост цен.

Хлебобулочные изделия и макароны: рост цен.

Продукты, становящиеся дешевле:

Плодоовощная продукция: капуста, картофель, морковь, свекла, яблоки, лук, бананы — снижение цен.

Продукты без значительных изменений в цене:

Сахар, маргарин, гречневая крупа и другие — изменения незначительны.

Эксперт подчеркивает, что несмотря на сложности, ситуация на рынке остаётся управляемой. Потребителям рекомендуется следить за акциями и сезонными предложениями для экономии на покупках.

Октябрь принесёт изменения в ценники российских магазинов, где большинство продуктов незначительно подорожает, а стоимость плодоовощной продукции снизится. Управлять расходами помогут планирование покупок и внимание к рыночным акциям.