Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Цены на продукты ошеломят всех россиян: стало известно, что произойдет с 1 октября

С началом октября россиян ждут изменения в цена...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

С началом октября россиян ждут изменения в ценах на продукты. Эксперт РУДН Александр Иванов делится прогнозами, согласно которым большинство продуктов подорожает, хотя и не ожидаются резкие скачки цен.

Основные причины изменений цен:

  • Увеличение ключевой процентной ставки влияет на кредитные ставки и стоимость производства.
  • Рост тарифов на ЖКХ увеличивает расходы на производство и логистику.
  • Нестабильная ситуация в Курской области повышает цены на топливо и импортные товары.

Продукты, подорожающие в октябре:

  • Молочные изделия: сметана, молоко, сливочное масло, творог, сыры — подорожание.
  • Мясная продукция: свинина, колбасы, говядина, сосиски — рост цен.
  • Хлебобулочные изделия и макароны: рост цен.

Продукты, становящиеся дешевле:

  • Плодоовощная продукция: капуста, картофель, морковь, свекла, яблоки, лук, бананы — снижение цен.

Продукты без значительных изменений в цене:

  • Сахар, маргарин, гречневая крупа и другие — изменения незначительны.

Эксперт подчеркивает, что несмотря на сложности, ситуация на рынке остаётся управляемой. Потребителям рекомендуется следить за акциями и сезонными предложениями для экономии на покупках.

Октябрь принесёт изменения в ценники российских магазинов, где большинство продуктов незначительно подорожает, а стоимость плодоовощной продукции снизится. Управлять расходами помогут планирование покупок и внимание к рыночным акциям.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

25 сентября в аварии на трассе М-12 погиб татарстанский предприниматель

Интересное в Казани

день назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне

что значит барьер от клопов

Новости Татарстана

день назад

Самая пожилая женщина РТ живет в Елабуге, а мужчина — в Пестрецах

Интересное в Казани

3 дня назад

Кулинарные шедевры для всех и каждого: рецепты деликатесов от ресторана «Каспийка»

вязка корги в Москве

Новости Казани

9 часов назад

У семьи ректора казанского вуза Тимура Алибаева намерены изъять 3 квартиры

Новости Казани

10 часов назад

Студента 2 курса из Казани судят за экстремизм

Новости Татарстана

8 часов назад

Бастрыкину доложат об избиении 9-летней девочки в школе Нижнекамска

Новости Казани

день назад

Зарипова прокомментировала ситуацию с тем самым пансионатом в Щербаково

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 5-классник избил 3-классницу до сотрясения мозга
Новости Казани
9 часов назад

У семьи ректора казанского вуза Тимура Алибаева намерены изъять 3 квартиры

Однако Алибаевы заявляли, что жилье они приобре...

Новости Татарстана

14 минут назад

ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК 

Интересное в Казани

день назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане утром 27 сентября на М-7 нашли мертвого медвежонка

Новости Казани

3 часа назад

В метро Казани изменится график движения поездов из-за саммита БРИКС
Пожарные потушили загоревшийся балкон 5-этажки ...
Новости Казани
час назад

Пожарные потушили загоревшийся балкон 5-этажки на Восстания

Новости Казани

3 часа назад

Во дворе Присутственных мест 28 сентября выступит клоун

Новости Казани

5 часов назад

В Казани откроется Центр народно-художественных промыслов

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ программа модернизации ЖКХ стартует в 2025 году
Халяль лайфстайл: как соблюдать традиции, если ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Халяль лайфстайл: как соблюдать традиции, если нет времени готовить дома