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Цены на продукты ошеломят всех: появилась информация, что произойдет с 1 октября

В октябре 2024 года российские потребители могу...

dzen.ru

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В октябре 2024 года российские потребители могут ожидать изменения цен на продуктовые товары.

Эксперт Александр Иванов, доцент экономического факультета РУДН, предоставил прогнозы, согласно которым некоторые продукты питания подорожают, тогда как другие станут доступнее. Влияние на цены оказывают несколько ключевых экономических факторов последних месяцев.

Факторы, влияющие на изменение цен:

  • Увеличение ключевой процентной ставки: это удорожает кредиты для производителей и поставщиков, что, в свою очередь, отражается на розничных ценах.
  • Увеличение тарифов на ЖКХ: поднимает операционные расходы бизнеса.
  • Эскалация напряженности в Курской области: привела к повышению цен на топливо, что влияет на стоимость логистики.

Продукты, которые подорожают:

  • Молочные изделия: стоимость сметаны, пастеризованного молока и масла на сливках увеличится на 2–3%, а творога и стерилизованного молока — на 1–2%.
  • Сыр: ожидается повышение цен на 2–3% в зависимости от сорта.
  • Замороженная рыба и хлеб: подорожание на 1–2%.
  • Мясные продукты: свиное мясо и вареные колбасы вырастут в цене на 1–2%, тогда как говядина и сосиски — на 2–3%.

Продукты, становящиеся доступнее:

В то же время, потребители могут ожидать спада цен на некоторые овощи и фрукты:

  • Капуста и картофель: предполагается спад цен на 3–4%.
  • Морковь, свекла и репчатый лук: станут дешевле на 1–2%.
  • Яблоки и бананы: уменьшение стоимости на 2–3% и 0,5% соответственно.

Минимальные изменения цен:

Некоторые продукты покажут лишь минимальные колебания в ценах, менее 1%, что делает их изменение практически незаметным для потребителя. Это касается сахара, маргарина, гречневой крупы, сухих молочных смесей для детей, куриного мяса и полукопченых колбас.

Рекомендации для потребителей:

Эксперты советуют потребителям оставаться внимательными к изменениям цен в своих местных магазинах. Несмотря на то, что некоторые продукты подорожают, общий уровень цен остается умеренным. Это время хорошо подходит для планирования семейного бюджета, учитывая текущие и ожидаемые изменения в ценообразовании.

Октябрь 2024 года: осознанные покупки:

Октябрь 2024 года принесет изменения в стоимость продуктов питания в России. Важно подходить к покупкам обдуманно, учитывая как потенциальное подорожание, так и возможное снижение цен на некоторые категории товаров, чтобы оптимально распределить расходы и избежать лишних трат.

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