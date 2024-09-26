Цены на продуктовые товары ошеломят всех: стало известно, что произойдет с 1 октября

С начала октября 2024 года россиянам предстоит столкнуться с новыми изменениями на рынке продовольствия.

Несмотря на то, что ожидается незначительное повышение цен на некоторые категории товаров, резких скачков стоимости не предвидится. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Александр Иванов. Давайте разберемся, какие продукты подорожают, а какие станут дешевле в ближайшее время.

Основные причины изменения цен

Эксперт объясняет, что рост стоимости продуктов связан с рядом экономических и геополитических факторов, которые стали актуальными в последние месяцы:

Увеличение ключевой процентной ставки. Недавнее решение Центрального банка РФ поднять процентную ставку привело к удорожанию кредитов для бизнеса. Это, в свою очередь, повлияло на себестоимость товаров, так как компании вынуждены закладывать в цены расходы на обслуживание займов.

Рост тарифов на ЖКХ. Увеличение стоимости коммунальных услуг, таких как электроэнергия и отопление, напрямую отразилось на производственных затратах, особенно в пищевой промышленности.

Обострение ситуации в зоне СВО. Усложнение логистических цепочек и увеличение расходов на транспортировку товаров, особенно тех, что зависят от импорта, также способствуют росту цен.

Эти факторы создают дополнительное давление на производителей и торговые сети, что ведет к постепенному повышению цен на продукты в магазинах.

Какие товары вырастут в цене?

Александр Иванов прогнозирует, что подорожание коснется в первую очередь молочной продукции. Также возрастут в цене рыбные продукты, хлебобулочные изделия и макароны, мясные продукты, детское питание и консервы.

Что станет дешевле?

Несмотря на общий рост цен, есть и приятные новости. Ожидается снижение стоимости некоторых плодоовощных продуктов: белокочанная капуста, морковь, картофель, свекла, яблоки, лук, бананы.

Такое снижение связано с сезонностью — в осенний период урожай овощей и фруктов достигает своего пика, что традиционно приводит к снижению их стоимости на рынке.

Продукты с минимальными изменениями в цене

Некоторые категории продуктов останутся практически неизменными в плане стоимости. Сюда относятся:

Сахар, гречка, маргарин.

Сухие молочные смеси для детского питания.

Курица и полукопченые колбасы.

Для этих товаров ожидается минимальное повышение цен, не превышающее 1 процента, что не окажет значительного влияния на бюджет потребителей.

Итоги и рекомендации

По мнению Александра Иванова, несмотря на опасения по поводу резкого роста цен, ситуация остается относительно стабильной. Плавное подорожание некоторых продуктов компенсируется снижением цен на сезонные овощи и фрукты. Потребителям рекомендуется внимательно следить за ценниками и планировать свои покупки, чтобы избежать лишних трат.

Октябрь 2024 года не принесет значительных потрясений на рынке продуктов питания. Грамотное планирование бюджета и осведомленность о текущих тенденциях помогут избежать непредвиденных расходов и адаптироваться к изменяющейся экономической обстановке.

