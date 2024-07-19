Цены на машины взлетят в небеса: эксперты спрогнозировали за сколько можно будет купить Автоваз

Последние аналитические данные от экспертов указывают на возможное увеличение стоимости автомобилей на российском рынке.

Предполагаемое повышение утилизационного сбора, обсуждаемое на государственном уровне, может значительно повлиять на ценники как отечественных, так и импортных моделей, сообщает autonews.

Ожидаемые изменения в стоимости автомобилей

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, предостерегает, что предлагаемая градация утильсбора приведёт к неизбежному увеличению цен на новые автомобили. Если индексация сбора будет одобрена, импортёры автоматически скорректируют цены вверх на сумму увеличения сбора, что может составить от 250 тысяч рублей и выше.

Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат», также подтверждает, что такие изменения сделают автомобили дороже для всех сегментов рынка.

Влияние на рынок

Максим Минеев, автоэксперт, выражает опасения, что повышение утилизационного сбора отрицательно скажется на доступности европейских автомобилей среднего класса. В то же время, он отмечает, что роскошные и премиум модели, вероятно, продолжат находить своих покупателей в России.

Законодательные инициативы

На законодательном уровне, предложение об индексации утилизационного сбора поддерживают как Госдума, так и Совет Федерации. Максим Соколов, генеральный директор «АвтоВАЗа», активно выступает за увеличение сбора, чтобы защитить отечественный автопром от конкуренции иностранных производителей.

Если план будет принят, новые ставки утильсбора вступят в силу с 1 октября 2024 года. Например, утильсбор для автомобилей с двигателем до 2 литров увеличится до 556 тысяч рублей, а для автомобилей с объемом двигателя свыше 3,5 литра — до примерно 2,7 миллиона рублей к 2025 году.

Электромобили также не избегут увеличения сбора: если в 2024 году он составит 33 400 рублей, то в 2025 году возрастет до 674 тысяч рублей.

Эти предстоящие изменения ставят перед потребителями, производителями и импортерами серьезные вызовы. Важно, чтобы все стороны рынка оставались информированными о возможных изменениях и активно участвовали в обсуждении предлагаемых мер.