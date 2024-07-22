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Цены на машины взлетят в небеса: эксперты рассказали, за сколько можно будет приобрести Автоваз

В России намечается изменение утилизационного с...

infotrans.by

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В России намечается изменение утилизационного сбора, которое, по прогнозам экспертов, приведет к значительному увеличению цен на автомобили.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, в разговоре с нашим изданием отметил, что импортеры автомобилей, скорее всего, включат повышенные сборы в стоимость автомобилей, что затронет как импортные, так и отечественные модели, сообщает autonews.ru.

Сергей Целиков, руководитель аналитического агентства «Автостат», подтвердил, что предстоящее изменение утилизационного сбора вызовет рост цен на автомобили на российском рынке. Максим Минеев, автоэксперт, предупредил о возможном исчезновении сегмента бюджетных европейских автомобилей в России из-за увеличения стоимости их импорта.

На данный момент в российских законодательных органах активно обсуждается проект постановления, предусматривающий поэтапное увеличение утильсбора для автомобилей, импортируемых в страну. Максим Соколов, генеральный директор «АвтоВАЗа», поддерживает это изменение как меру защиты отечественного автопрома от иностранной конкуренции.

Общественные обсуждения этой инициативы продолжатся до 20 августа. Предполагается, что новая ставка утилизационного сбора вступит в силу с начала октября текущего года. Согласно проекту, ставка утильсбора для автомобилей с двигателями от 1 до 2 литров может увеличиться более чем в полтора раза уже в следующем году, а для более мощных машин увеличение будет еще более значительным.

Минпромторг уточнил, что изменения коснутся только автомобильных компаний и не затронут частных лиц, ввозящих автомобили для личного пользования, при условии соблюдения всех таможенных требований и налогов. Тем не менее, большинство потребителей и предприятий столкнутся с новыми финансовыми условиями уже в скором времени.

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