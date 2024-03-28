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· Ульяна Сенько

Цены на квартиры упадут до уровня 2019 года: эксперты высказались о тенденциях на рынке жилья

Цены на квартиры упадут до уровня 2019 года: эксперты высказались о тенденциях на рынке жилья

kazned.ru

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В предстоящие месяцы ожидается существенное уменьшение интереса к покупке жилья на территории РФ вследствие усложнения условий для получения ипотечных займов.

Эксперты прогнозируют, что стоимость недвижимости снизится приблизительно на десять процентов к середине весеннего периода. Такое изменение связывают с ужесточением критериев для получения льготного финансирования на приобретение новостроек и увеличением минимального размера первоначального взноса по ипотеке с 20% до 30% в конце предшествующего года.

На старте 2024 года средний процент по ипотечным кредитам достигал 16,7% для покупки новых домов и 16,9% для вторичного жилья, что способствовало сокращению объема покупок примерно на 20% по всей стране и на 26% на рынке вторичного жилья. Впрочем, стоимость недвижимости оставалась относительно стабильной до последнего времени.

Специалисты предполагают, что дальнейшее уменьшение стоимости недвижимости приведет к возрастанию количества совершаемых сделок, в особенности на рынке вторичных объектов, где ожидается более значительное уменьшение цен. Также предполагается, что потенциальные покупатели будут активнее искать более выгодные предложения и с большей вероятностью обратят свое внимание на рынок новостроек, где могут найти более привлекательные условия и цены.

Текущая динамика на рынке жилья может побудить застройщиков пересмотреть свою ценовую стратегию и ускорить продажу уже готовых объектов. Увеличение процентных ставок по ипотеке также может стимулировать государственные органы к принятию новых мер стимулирования рынка, включая введение дополнительных программ льготного кредитования или совершенствование условий уже действующих инициатив.

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