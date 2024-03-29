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· Ульяна Сенько

Цены на квартиры снизятся до уровня 2019 года: эксперты высказались о тенденциях на рынке жилья

Цены на квартиры снизятся до уровня 2019 года: эксперты высказались о тенденциях на рынке жилья

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Прогнозируемое понижение интереса к приобретению жилых помещений на территории России в текущем году, что станет следствием ужесточения критериев ипотечного кредитования.

Предполагается, что к середине текущего весеннего периода стоимость жилой недвижимости сократится приблизительно на десять процентов. Такое изменение ценовой политики связано с корректировкой условий предоставления льготных ипотечных кредитов в преддверии 2024 года и повышением минимального первоначального взноса.

В начале 2024 года наблюдался рост средней ставки по ипотечным кредитам до 16,7% для покупки новостроек и до 16,9% для приобретения жилья на вторичном рынке. Эксперты связывают снижение покупательской активности с увеличением процентных ставок, что привело к уменьшению спроса на жилье на 20% по всей стране и на 26% на вторичке, в то время как ценники оставались относительно неизменными.

Ожидается, что изменения на рынке недвижимости, вызванные новыми ипотечными условиями, приведут к умеренному понижению цен, особенно это касается вторичного сегмента рынка. В ближайшем будущем предполагается, что продавцы начнут активно корректировать стоимость объектов в сторону уменьшения, что может стать стимулом для увеличения объема сделок на рынке недвижимости. Эти тенденции указывают на потенциальное оживление рынка в следствие адаптации к новым экономическим реалиям.

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