Новости России
· Ульяна Сенько

Цены на квартиры рухнут до уровня 2019 года: эксперты высказались о тенденциях на рынке жилья

Цены на квартиры рухнут до уровня 2019 года: эксперты высказались о тенденциях на рынке жилья

e1.ru

Подписаться в Telegram

В ближайшее время предполагается значительное уменьшение интереса к покупке жилой недвижимости в РФ вследствие усугубления критериев для получения ипотечных займов.

Ожидается, что к середине весны текущего года ценники на жилые объекты снизятся на около десяти процентов. Это связано с ужесточением условий для получения льготных кредитов на новое жилье в конце минувшего года и повышением минимального платежа по ипотеке с 20 до 30 процентов. На старте 2024 года средняя процентная ставка по ипотеке достигла 16,7% для новых построек и 16,9% для объектов на вторичном рынке.

Эксперты указывают, что из-за роста процентов запросы на покупку уменьшились на 20% в целом по стране и на 26% на рынке уже используемого жилья, при этом стоимость недвижимости осталась относительно стабильной.

Предполагается, что отклик российского рынка недвижимости на эти изменения приведет к уменьшению цен на объекты, особенно в сегменте вторичного жилья, что может стать причиной возрастания объема транзакций.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

влажная уборка диванов после дезинсекции

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Татарстана

день назад

У владелицы казанского рынка «Родина» провели обыски

платья на выпускной на заказ в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Казани

день назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Казани

21 час назад

На набережной Казанки возведут ресторанный комплекс

Новости Казани

18 часов назад

В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину
Новости Казани
день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Казани

11 минут назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Казани

26 минут назад

В Казани усилили работы по очистке ливневой канализации из-за непогоды

Новости Казани

56 минут назад

Рейс из Казани в Египет был задержан на 12 часов из-за непогоды
Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
3 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане с начала года из-за ДТП скончались 63 человека

Новости Казани

час назад

Qazaq Air возобновит авиарейсы из Актобе в Казань

Новости Татарстана

час назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной
Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам
Интересное в Казани
5 дней назад

Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам