Цены на квартиры рухнут до уровня 2019 года: эксперты высказались о тенденциях на рынке жилья

В ближайшее время предполагается значительное уменьшение интереса к покупке жилой недвижимости в РФ вследствие усугубления критериев для получения ипотечных займов.

Ожидается, что к середине весны текущего года ценники на жилые объекты снизятся на около десяти процентов. Это связано с ужесточением условий для получения льготных кредитов на новое жилье в конце минувшего года и повышением минимального платежа по ипотеке с 20 до 30 процентов. На старте 2024 года средняя процентная ставка по ипотеке достигла 16,7% для новых построек и 16,9% для объектов на вторичном рынке.

Эксперты указывают, что из-за роста процентов запросы на покупку уменьшились на 20% в целом по стране и на 26% на рынке уже используемого жилья, при этом стоимость недвижимости осталась относительно стабильной.

Предполагается, что отклик российского рынка недвижимости на эти изменения приведет к уменьшению цен на объекты, особенно в сегменте вторичного жилья, что может стать причиной возрастания объема транзакций.