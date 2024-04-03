Цены на квартиры рухнут до уровня 2019 года: эксперты рассказали о тенденциях на рынке жилья

В текущем году российский рынок недвижимости ожидает значительное снижение цен на жилье, вызванное рекордным падением спроса.

Эксперты прогнозируют, что изменения в условиях ипотечного кредитования, включая увеличение первоначального взноса и ставок по ипотеке, окажут существенное влияние на рыночную ситуацию.

По предварительным оценкам, уже к середине весны цены на жилье могут упасть на 10%. Такое снижение станет ответной реакцией на ужесточение условий ипотечного кредитования в конце прошлого года, когда размер первоначального взноса был увеличен с 20% до 30%.

Начало 2024 года показало, что средние ставки по ипотеке для новостроек достигли 16,7%, а на рынке вторичного жилья — 16,9%. Эти изменения привели к сокращению покупательского спроса примерно на 20% по всей стране и на 26% в сегменте вторичного жилья, хотя цены оставались относительно стабильными до этого момента.

Наблюдатели рынка предсказывают, что реакция рынка на новые экономические условия будет выражена в снижении цен на жилье, особенно в секторе вторичного рынка. Это, в свою очередь, может стимулировать увеличение объема сделок, поскольку покупатели будут стремиться воспользоваться более выгодными предложениями.

Данные изменения на рынке недвижимости являются важным индикатором для потенциальных покупателей и инвесторов, подчеркивая необходимость внимательного анализа текущих тенденций при принятии решений о покупке или инвестировании в жилье.