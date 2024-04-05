Цены на квартиры рухнут до 50%: эксперты рассказали, что случится с рынком недвижимости к лету 2024

С началом 2024 года рынок жилья в Российской Федерации столкнулся с значительным уменьшением интереса покупателей, вызванным строгими условиями кредитования.

Этот спад спроса привел к уменьшению цен на объекты жилой недвижимости, что уже заметно в феврале, когда цены сократились на около 10%. Прогнозы указывают на возможное снижение стоимости до 50% к весне.

Специалисты предвещают адаптацию рынка недвижимости к изменениям в экономической среде, что приведет к дальнейшему снижению цен, в особенности на вторичном сегменте рынка. Эти условия побудили продавцов к пересмотру ценников, что в свою очередь способствовало росту количества сделок.

Анализы показывают, что темпы роста цен как на первичном, так и на вторичном рынке будут замедляться, а спрос в первый квартал уменьшится на 10-20%. Ужесточение условий для получения льготных кредитов на новостройки и увеличение минимального первоначального взноса в конце 2023 года отразились на средней ставке ипотеки, которая достигла 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного рынка, влекущее за собой сокращение интереса покупателей на общенациональном уровне.

Такие тенденции на рынке недвижимости акцентируют внимание на важность глубокого анализа и стратегического планирования для потенциальных покупателей и инвесторов, стремящихся к оптимальным решениям в новых экономических реалиях.