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· Ульяна Сенько

Цены на квартиры понизятся до уровня 2019 года: эксперты высказались о тенденциях на рынке жилья

Цены на квартиры понизятся до уровня 2019 года: эксперты высказались о тенденциях на рынке жилья

bangkokbook.ru

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Прогнозы указывают на важные изменения в российском сегменте недвижимости, особенно в контексте предстоящего упадка спроса на жилые помещения. Это связано с недавним ужесточением критериев для получения ипотечных кредитов.

Аналитики антиципируют, что эти меры могут привести к уменьшению ценников на апартаменты и дома в следующие месяцы.

Решения о повышении минимальной суммы первого взноса по ипотеке до 30% и увеличении процентной ставки до 16,7% и 16,9% для новых и вторичных жилищ соответственно вызвали замедление покупательской активности. Наблюдается общее снижение интереса покупателей к приобретению жилья на 20-26%, в зависимости от сегмента рынка.

В ответ на эти тренды ожидается, что стоимость жилой недвижимости сократится приблизительно на 10% к середине текущего весеннего периода. Это снижение станет следствием адаптации рынка к новым экономическим условиям, что, в свою очередь, может спровоцировать рост объема продаж, поскольку цены станут более доступными для потенциальных покупателей.

Таким образом, изменения на рынке жилья в России требуют внимательного наблюдения от заинтересованных сторон, поскольку текущие тенденции могут предложить новые возможности для инвесторов и покупателей.

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