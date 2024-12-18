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Цены на квартиры обвалятся до уровня 2018 года: эксперты рассказали, что произойдет

Российский рынок недвижимости переживает период...

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Российский рынок недвижимости переживает период серьёзных испытаний. Начало 2024 года ознаменовалось резким падением спроса и повышением стоимости ипотечных кредитов, что привело к тревожным прогнозам о возможном обвале цен до 50% к концу года.

Эксперты уже называют текущую ситуацию предвестником кризиса, который затронет как первичный, так и вторичный рынки жилья.

Что привело рынок к кризису?

Основной причиной турбулентности стало ужесточение условий ипотечного кредитования. Банки, реагируя на экономические риски, повысили процентные ставки и требования по первоначальному взносу.

Ключевые изменения:

Средние ставки по ипотеке достигли 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного жилья.
В рамках льготных программ минимальный первоначальный взнос увеличился с 20% до 30%, что стало серьёзным барьером для потенциальных покупателей.

Результат:

Общий спрос на жильё снизился на 20%,
На вторичном рынке падение оказалось ещё более значительным — до 26%.

Цены на жильё: начало снижения

Несмотря на стабильность цен в начале 2024 года, уже в феврале аналитики зафиксировали первое серьёзное снижение — примерно на 10%. Весной продавцы начали активнее снижать цены, чтобы поддержать объёмы продаж.

Однако эксперты предупреждают: это временное оживление рынка не спасёт ситуацию. Долгосрочные прогнозы остаются мрачными, и к концу года падение цен может достичь 50%.

Основные причины снижения спроса

Эксперты выделяют несколько факторов, негативно влияющих на рынок недвижимости:

  • Рост процентных ставок по ипотеке.

Высокие ставки делают жильё недоступным для большинства россиян, которые зависят от ипотечных кредитов.

  • Увеличение первоначального взноса.

Повышение взноса по льготным программам усложнило покупку квартир для граждан с ограниченными доходами.

  • Снижение покупательской способности.

Реальные доходы населения продолжают падать на фоне инфляции и экономической неопределённости.

  • Ограниченная доступность ипотеки.

Ужесточение условий кредитования оттолкнуло многих потенциальных покупателей, особенно на вторичном рынке.

Как меняется рынок: первичное и вторичное жильё

  • Первичный рынок:

Застройщики сталкиваются с падением продаж и вынуждены предлагать скидки и рассрочки.
Ожидается снижение цен в среднем на 20–30% по итогам года.

  • Вторичный рынок:

Здесь падение спроса наиболее заметно — до 26%.
Продавцы активно снижают цены, но это пока не стимулирует значительный рост сделок.

Прогнозы на 2025 год: худшие сценарии

Эксперты сходятся во мнении, что рынок недвижимости в России ждут непростые времена.

Ключевые прогнозы:

  • Сокращение спроса на 10–20% уже в первом квартале 2025 года.
  • Падение цен на 30–50% к концу года при сохранении текущих экономических условий.

В условиях слабого спроса и высоких ставок на восстановление рынка потребуется не менее нескольких лет.

Что дальше: ожидать ли стабилизации?

Ситуация на рынке недвижимости остаётся сложной и непредсказуемой. Эксперты считают, что без государственной поддержки или снижения ключевой ставки ЦБ стабилизация рынка в ближайшее время маловероятна.

Что может изменить ситуацию:

  • Смягчение условий ипотечного кредитования.
  • Введение новых государственных программ поддержки для покупателей жилья.
  • Рост доходов населения и улучшение экономической ситуации.

Рынок недвижимости в точке перелома

Рынок недвижимости России оказался на грани глубокого кризиса. Падение спроса, высокие процентные ставки и снижение покупательской способности создают давление на цены, которое может привести к обвалу стоимости жилья до 50%.

Для россиян это означает как новые возможности на фоне падающих цен, так и риски для тех, кто инвестировал в недвижимость ранее. На фоне этой неопределённости участникам рынка остаётся внимательно следить за экономическими изменениями и готовиться к затяжному восстановлению отрасли.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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