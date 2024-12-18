Цены на квартиры обвалятся до уровня 2018 года: эксперты рассказали, что произойдет

Российский рынок недвижимости переживает период серьёзных испытаний. Начало 2024 года ознаменовалось резким падением спроса и повышением стоимости ипотечных кредитов, что привело к тревожным прогнозам о возможном обвале цен до 50% к концу года.

Эксперты уже называют текущую ситуацию предвестником кризиса, который затронет как первичный, так и вторичный рынки жилья.

Что привело рынок к кризису?

Основной причиной турбулентности стало ужесточение условий ипотечного кредитования. Банки, реагируя на экономические риски, повысили процентные ставки и требования по первоначальному взносу.

Ключевые изменения:

Средние ставки по ипотеке достигли 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного жилья.

В рамках льготных программ минимальный первоначальный взнос увеличился с 20% до 30%, что стало серьёзным барьером для потенциальных покупателей.

Результат:

Общий спрос на жильё снизился на 20%,

На вторичном рынке падение оказалось ещё более значительным — до 26%.

Цены на жильё: начало снижения

Несмотря на стабильность цен в начале 2024 года, уже в феврале аналитики зафиксировали первое серьёзное снижение — примерно на 10%. Весной продавцы начали активнее снижать цены, чтобы поддержать объёмы продаж.

Однако эксперты предупреждают: это временное оживление рынка не спасёт ситуацию. Долгосрочные прогнозы остаются мрачными, и к концу года падение цен может достичь 50%.

Основные причины снижения спроса

Эксперты выделяют несколько факторов, негативно влияющих на рынок недвижимости:

Рост процентных ставок по ипотеке.

Высокие ставки делают жильё недоступным для большинства россиян, которые зависят от ипотечных кредитов.

Увеличение первоначального взноса.

Повышение взноса по льготным программам усложнило покупку квартир для граждан с ограниченными доходами.

Снижение покупательской способности.

Реальные доходы населения продолжают падать на фоне инфляции и экономической неопределённости.

Ограниченная доступность ипотеки.

Ужесточение условий кредитования оттолкнуло многих потенциальных покупателей, особенно на вторичном рынке.

Как меняется рынок: первичное и вторичное жильё

Первичный рынок:

Застройщики сталкиваются с падением продаж и вынуждены предлагать скидки и рассрочки.

Ожидается снижение цен в среднем на 20–30% по итогам года.

Вторичный рынок:

Здесь падение спроса наиболее заметно — до 26%.

Продавцы активно снижают цены, но это пока не стимулирует значительный рост сделок.

Прогнозы на 2025 год: худшие сценарии

Эксперты сходятся во мнении, что рынок недвижимости в России ждут непростые времена.

Ключевые прогнозы:

Сокращение спроса на 10–20% уже в первом квартале 2025 года.

Падение цен на 30–50% к концу года при сохранении текущих экономических условий.

В условиях слабого спроса и высоких ставок на восстановление рынка потребуется не менее нескольких лет.

Что дальше: ожидать ли стабилизации?

Ситуация на рынке недвижимости остаётся сложной и непредсказуемой. Эксперты считают, что без государственной поддержки или снижения ключевой ставки ЦБ стабилизация рынка в ближайшее время маловероятна.

Что может изменить ситуацию:

Смягчение условий ипотечного кредитования.

Введение новых государственных программ поддержки для покупателей жилья.

Рост доходов населения и улучшение экономической ситуации.

Рынок недвижимости в точке перелома

Рынок недвижимости России оказался на грани глубокого кризиса. Падение спроса, высокие процентные ставки и снижение покупательской способности создают давление на цены, которое может привести к обвалу стоимости жилья до 50%.

Для россиян это означает как новые возможности на фоне падающих цен, так и риски для тех, кто инвестировал в недвижимость ранее. На фоне этой неопределённости участникам рынка остаётся внимательно следить за экономическими изменениями и готовиться к затяжному восстановлению отрасли.

