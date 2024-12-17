Цены на квартиры обрушатся до уровня 2018 года: эксперты рассказали, что произойдет в России
PROKAZAN
Рынок недвижимости российского государства столкнулся с серьёзными вызовами в 2024 году, вступив в период глубокой трансформации.
Основной причиной сложившейся ситуации стало резкое ужесточение условий ипотечного кредитования, что привело к значительному снижению покупательской активности и заставило экспертов заговорить о приближающемся кризисе.
Ужесточение ипотечных условий: начало спада
Одной из ключевых причин спада на рынке стало повышение процентных ставок. В январе текущего года средняя ставка по ипотечным кредитам выросла до 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного жилья, что сделало ипотеку практически недоступной для многих россиян. Дополнительным ударом стало увеличение минимального первоначального взноса по льготным программам с 20% до 30% в конце 2023 года.
Эти изменения привели к беспрецедентному падению спроса:
- Общий спрос на жильё упал на 20% по стране.
- На рынке вторичного жилья снижение оказалось ещё более значительным — до 26%.
Реакция рынка: снижение цен
Несмотря на стабильные цены на недвижимость в начале года, в конце прошлой зимы началось их снижение — в среднем на 10%. Весной, под давлением падающего спроса, продавцы стали активнее корректировать стоимость жилья, что вызвало временное оживление сделок. Однако это явление оказалось краткосрочным и не смогло изменить долгосрочный тренд.
Эксперты прогнозируют дальнейшее падение цен, которое к концу года может достигнуть 50% от текущих показателей.
Пессимистичные прогнозы: кризис затягивается
В первом квартале 2024 года ожидается сокращение спроса на 10–20%, что отразится как на первичном, так и на вторичном рынках. Основные факторы, формирующие эту тенденцию:
- Повышение ставок по ипотеке. Высокая стоимость кредитов делает покупку жилья менее доступной.
- Повышение первоначального взноса. Большие затраты на старте отпугивают потенциальных покупателей.
- Снижение покупательской способности. Реальные доходы населения не успевают за ростом цен на товары и услуги.
- Сокращение доступности кредитов. Банки ужесточили требования к заёмщикам, что ограничивает число тех, кто может получить ипотеку.
Что ждёт рынок в будущем?
Аналитики предсказывают, что падение цен на недвижимость может продолжиться вплоть до конца года, достигнув рекордных значений. Наиболее вероятные сценарии:
- Дальнейшее сокращение сделок. Покупатели продолжают занимать выжидательную позицию, ожидая новых снижений цен.
- Замедление строительства. Девелоперы столкнутся с уменьшением спроса на первичное жильё, что приведёт к снижению объёмов строительства.
- Смена подходов к ипотеке. Для поддержки рынка могут быть предложены новые программы с улучшенными условиями, но их эффективность пока под вопросом.
Перспективы на 2024 год: адаптация к новым реалиям
Несмотря на сложившуюся ситуацию, эксперты видят возможности для стабилизации рынка. Ключевым фактором станет государственная поддержка: снижение ставок, субсидии для определённых категорий граждан и программы для повышения доступности жилья.
В условиях кризиса важным остаётся своевременное реагирование на изменения и грамотное управление финансами, что позволит минимизировать риски как для покупателей, так и для продавцов.
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