Цены на квартиры обрушатся до уровня 2018 года: эксперты рассказали, что произойдет в России

Рынок недвижимости российского государства столкнулся с серьёзными вызовами в 2024 году, вступив в период глубокой трансформации.

Основной причиной сложившейся ситуации стало резкое ужесточение условий ипотечного кредитования, что привело к значительному снижению покупательской активности и заставило экспертов заговорить о приближающемся кризисе.

Ужесточение ипотечных условий: начало спада

Одной из ключевых причин спада на рынке стало повышение процентных ставок. В январе текущего года средняя ставка по ипотечным кредитам выросла до 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного жилья, что сделало ипотеку практически недоступной для многих россиян. Дополнительным ударом стало увеличение минимального первоначального взноса по льготным программам с 20% до 30% в конце 2023 года.

Эти изменения привели к беспрецедентному падению спроса:

Общий спрос на жильё упал на 20% по стране.

На рынке вторичного жилья снижение оказалось ещё более значительным — до 26%.

Реакция рынка: снижение цен

Несмотря на стабильные цены на недвижимость в начале года, в конце прошлой зимы началось их снижение — в среднем на 10%. Весной, под давлением падающего спроса, продавцы стали активнее корректировать стоимость жилья, что вызвало временное оживление сделок. Однако это явление оказалось краткосрочным и не смогло изменить долгосрочный тренд.

Эксперты прогнозируют дальнейшее падение цен, которое к концу года может достигнуть 50% от текущих показателей.

Пессимистичные прогнозы: кризис затягивается

В первом квартале 2024 года ожидается сокращение спроса на 10–20%, что отразится как на первичном, так и на вторичном рынках. Основные факторы, формирующие эту тенденцию:

Повышение ставок по ипотеке. Высокая стоимость кредитов делает покупку жилья менее доступной.

Повышение первоначального взноса. Большие затраты на старте отпугивают потенциальных покупателей.

Снижение покупательской способности. Реальные доходы населения не успевают за ростом цен на товары и услуги.

Сокращение доступности кредитов. Банки ужесточили требования к заёмщикам, что ограничивает число тех, кто может получить ипотеку.

Что ждёт рынок в будущем?

Аналитики предсказывают, что падение цен на недвижимость может продолжиться вплоть до конца года, достигнув рекордных значений. Наиболее вероятные сценарии:

Дальнейшее сокращение сделок. Покупатели продолжают занимать выжидательную позицию, ожидая новых снижений цен.

Замедление строительства. Девелоперы столкнутся с уменьшением спроса на первичное жильё, что приведёт к снижению объёмов строительства.

Смена подходов к ипотеке. Для поддержки рынка могут быть предложены новые программы с улучшенными условиями, но их эффективность пока под вопросом.

Перспективы на 2024 год: адаптация к новым реалиям

Несмотря на сложившуюся ситуацию, эксперты видят возможности для стабилизации рынка. Ключевым фактором станет государственная поддержка: снижение ставок, субсидии для определённых категорий граждан и программы для повышения доступности жилья.

В условиях кризиса важным остаётся своевременное реагирование на изменения и грамотное управление финансами, что позволит минимизировать риски как для покупателей, так и для продавцов.

