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Цены на бензин установят новый рекорд: эксперт удивил прогнозом на весну

Цены на бензин установят новый рекорд: эксперт удивил прогнозом на весну

imghub.ru

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Прогнозы говорят о предстоящем увеличении цен на топливо в Российской Федерации в текущем году, с прогнозируемым годовым ростом в диапазоне от 7 до 10 процентов.

Эксперты в области транспорта, подчеркивают, что этот рост цен ожидаем и находится в управляемых пределах, что должно успокоить потребителей.

Что влияет на рост стоимость топлива в стране:

  • Инфляционное давление: Рост цен на бензин связан с общенациональной инфляцией, оказывающей давление на цены всех товаров, включая нефтепродукты.
  • Государственные меры: Центральный банк и правительство предпринимают активные шаги для стабилизации цен и смягчения воздействия инфляции.
  • Спрос, зависящий от времени года: Весной, когда начинаются сельскохозяйственные работы, наблюдается увеличение спроса на дизельное топливо, что влияет на его стоимость.

Цены в настоящее время:

  • Бензин АИ-92: 49 рублей за один литр.
  • Дизельное топливо: 62 рубля за один литр.

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