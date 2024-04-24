Цены на бензин установят новый рекорд: эксперт удивил прогнозом на весну
imghub.ru
Прогнозы говорят о предстоящем увеличении цен на топливо в Российской Федерации в текущем году, с прогнозируемым годовым ростом в диапазоне от 7 до 10 процентов.
Эксперты в области транспорта, подчеркивают, что этот рост цен ожидаем и находится в управляемых пределах, что должно успокоить потребителей.
Что влияет на рост стоимость топлива в стране:
- Инфляционное давление: Рост цен на бензин связан с общенациональной инфляцией, оказывающей давление на цены всех товаров, включая нефтепродукты.
- Государственные меры: Центральный банк и правительство предпринимают активные шаги для стабилизации цен и смягчения воздействия инфляции.
- Спрос, зависящий от времени года: Весной, когда начинаются сельскохозяйственные работы, наблюдается увеличение спроса на дизельное топливо, что влияет на его стоимость.
Цены в настоящее время:
- Бензин АИ-92: 49 рублей за один литр.
- Дизельное топливо: 62 рубля за один литр.
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