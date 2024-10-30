Ценятся гораздо больше белых: эти малоизвестные грибы можно набирать целыми ведрами

Осенью, когда грибной сезон для многих кажется завершённым, в лесу всё ещё можно найти «скрытые сокровища». Эти грибы менее известны, чем классические белые, но по вкусовым качествам и питательной ценности не уступают им.

Ноябрьская тихая охота может стать приятным завершением осеннего сезона, ведь некоторые виды грибов продолжают расти даже с наступлением прохлады. Расскажем о грибах, которые можно собирать даже в ноябре — их ценность высока, а главное, на них редко обращают внимание другие грибники.

Какие грибы можно найти в ноябре?

Хотя в ноябре на большинстве территории России грибной сезон подходит к концу, отдельные виды грибов продолжают радовать любителей тихой охоты. Среди них особенно выделяются опята зимние, осенние и зеленушки.

1. Опёнок зимний (Flammulina velutipes)

Этот вид опят известен не многим, но заслуживает особого внимания. Зимний опёнок растёт поздней осенью и даже зимой, если температура не слишком низкая. Он образует небольшие группы, покрывающие пни и стволы деревьев, и его можно узнать по ярко-оранжевой шляпке и тонкой ножке с коричневым оттенком.

Где искать: чаще всего зимний опёнок встречается на старых пнях, поваленных деревьях, особенно лиственных пород.

Особенности приготовления: из этих опят получаются ароматные супы и маринованные закуски. Их также можно сушить или замораживать для долгого хранения.

Совет: замораживание усиливает вкус этих грибов, а после оттаивания они легко сохраняют свою текстуру.

2. Зеленушка (Tricholoma equestre)

Этот гриб с ярко-зелёной шляпкой часто остаётся незамеченным, несмотря на свое позднее плодоношение. Зеленушки легко узнать по их необычной окраске: шляпка у них светло-зелёная, с коричневатым оттенком, ножка плотная, с белым налётом у основания.

Где искать: зеленушки предпочитают хвойные леса и часто скрываются под слоем опавшей хвои.

Особенности приготовления: зеленушки универсальны, их можно жарить, тушить, мариновать, добавлять в соленья. Важно помнить, что зелёнка должна проходить термическую обработку.

Совет: перед приготовлением зеленушки следует тщательно промыть, чтобы удалить мелкие частицы хвои и песка.

3. Чёрный груздь (Lactarius necator)

Чёрный груздь — менее известный представитель грибного мира, который всё ещё встречается в лесах поздней осенью. Этот гриб известен своим специфическим вкусом и внешностью: шляпка тёмная, с зеленоватым оттенком, иногда клейкая.

Где искать: чёрные грузди предпочитают влажные места в лиственных лесах, часто прячутся среди опавшей листвы.

Особенности приготовления: чёрные грузди лучше всего подходят для засолки. Их особенность — «пикантная горчинка», которая со временем уходит, оставляя насыщенный вкус.

Совет: перед засолкой грибы рекомендуется вымочить и отварить для удаления горечи.

Полезные свойства и ценность грибов поздней осени

Эти грибы имеют высокую питательную ценность, особенно по содержанию белков, антиоксидантов и витаминов. Опята, например, богаты витаминами группы В и D, которые важны для укрепления иммунной системы и поддержки нервной системы в осенний период. Зеленушки известны своими антибактериальными свойствами, а чёрные грузди часто используют в народной медицине благодаря их противовоспалительному эффекту.

Советы для сбора грибов в ноябре

Сбор грибов поздней осенью требует особой осторожности:

Одевайтесь теплее: ноябрьская погода может быть непредсказуемой, поэтому позаботьтесь о защите от холода.

Внимательно проверяйте грибы: из-за менее активного солнца и влажности грибам может требоваться более тщательная проверка.

Берите с собой корзину: поздние грибы, особенно опята, часто растут группами, и, захватив корзину, вы сможете собрать большой урожай.

Тихая охота в ноябре может принести не только эстетическое удовольствие, но и богатый урожай. Ноябрьские грибы менее популярны, но имеют высокую ценность и разнообразные вкусовые качества. Используя рекомендации по сбору и приготовлению, вы можете насладиться уникальными и полезными блюдами, которые станут идеальным дополнением к зимнему рациону.