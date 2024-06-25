«Цена взмоет в небо»: эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее купить это

В свете нарастающей нестабильности в мировой экономике эксперты начинают переосмысливать ценности финансовых активов, придавая особое значение традиционным убежищам.

Один из ведущих экономистов, Михаил Хазин, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился своими прогнозами относительно будущего экономического климата, особенно акцентируя внимание на вероятном кризисе в США, сообщает deita.ru.

По мнению Хазина, существует высокая вероятность начала глобального экономического кризиса уже в текущем году, который в первую очередь ударит по финансовым системам Запада. Это приведет к резкому падению доверия к традиционным финансовым инструментам, в частности, к американскому доллару.

В таких условиях, по словам экономиста, золото станет ключевым активом, способным сохранить покупательную способность средств в период финансовых потрясений. Ожидается, что в условиях кризиса спрос на золото резко возрастет, что, в свою очередь, приведет к существенному увеличению его стоимости. Хазин советует заранее обратить внимание на приобретение золотых слитков или монет как наиболее надежную форму инвестиций в нестабильные времена.

Экономист подчеркивает, что начало кризиса может наступить внезапно, и те, кто уже инвестировал в золото, окажутся в значительно более выгодной позиции. «Золото — это не только альтернатива доллару, но и глобальный актив-убежище, который станет особенно востребованным в моменты наивысшей неопределенности», - резюмирует Хазин.