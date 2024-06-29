"Цена взмоет в небо": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее это себе взять

Грядет ли мировая экономическая буря, которая сметет доллар с пьедестала и сделает золото самым ценным активом? С таким предостережением выступил экономист Михаил Хазин.



В эфире радио "Говорит Москва" эксперт обрисовал мрачный сценарий, согласно которому уже в этом году мировая экономика может столкнуться с серьезнейшими потрясениями. Эпицентром кризиса, по мнению Хазина, станут США. Американская экономика и финансовая система, по его словам, окажутся полностью дискредитированы, что приведет к обвалу курса доллара.



В этой ситуации инвесторы бросятся искать "тихую гавань" для своих сбережений, и единственным надежным инструментом, способным сохранить их покупательную способность, станет золото, уверен экономист. Хазин прогнозирует резкий скачок цены на драгоценный металл на фоне взрывного роста спроса и дефицита предложения.Тем, кто хочет остаться на плаву во время надвигающегося шторма, Хазин рекомендует не терять времени и уже сейчас задуматься о покупке золота - монет или слитков. Ведь как только кризис разразится, цены на золото взлетят до небес, и те, кто успел запастись драгметаллом заранее, окажутся в выигрыше.