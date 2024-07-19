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«Цена взмоет в небо»: эксперт Михаил Хазин призывает граждан заранее купить это

В свете текущих мировых экономических тенденций, экономист Михаил Хазин делится своим видением будущего финансового рынка.

44kv.ru

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В свете текущих мировых экономических тенденций, экономист Михаил Хазин делится своим видением будущего финансового рынка.

В интервью радиостанции «Говорит Москва», которое подхватило ИА DEITA.RU, Хазин выразил обеспокоенность ухудшением экономической ситуации на глобальном уровне и не исключил возможность катастрофических событий уже в текущем году.

Потенциальный кризис и его последствия

По мнению Хазина, первые звоночки кризиса прозвучат из Соединенных Штатов, что приведет к краху доверия к доллару и, как следствие, к его массовому падению. Экономист утверждает, что в такой ситуации начнется массовый переход инвесторов к более надежным активам.

Золото как «актив-убежище»

Хазин акцентирует внимание на золоте как на единственном надежном способе сохранения капитала в период финансовых потрясений. Он предсказывает, что стоимость золота взлетит в связи с его дефицитом и растущим спросом, как только кризис наберет обороты.

Рекомендации для сохранения сбережений

Экономист советует заблаговременно позаботиться о приобретении золота в виде монет или слитков. «Покупка золота сейчас – это не просто инвестиция, это страховка от возможного коллапса денежных систем, особенно если учитывать предрекаемое падение доллара», - говорит Хазин.

Значение предостережений Хазина

Предостережения таких экспертов, как Михаил Хазин, являются важным индикатором для многих инвесторов и экономических аналитиков, позволяя им заранее подготовиться к возможным экономическим потрясениям. Несмотря на то, что прогнозы могут быть предметом споров, они также служат важным сигналом к пересмотру инвестиционных стратегий в условиях нестабильности.

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