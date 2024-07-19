«Цена взмоет в небо»: эксперт Михаил Хазин призывает граждан заранее купить это
44kv.ru
В свете текущих мировых экономических тенденций, экономист Михаил Хазин делится своим видением будущего финансового рынка.
В интервью радиостанции «Говорит Москва», которое подхватило ИА DEITA.RU, Хазин выразил обеспокоенность ухудшением экономической ситуации на глобальном уровне и не исключил возможность катастрофических событий уже в текущем году.
Потенциальный кризис и его последствия
По мнению Хазина, первые звоночки кризиса прозвучат из Соединенных Штатов, что приведет к краху доверия к доллару и, как следствие, к его массовому падению. Экономист утверждает, что в такой ситуации начнется массовый переход инвесторов к более надежным активам.
Золото как «актив-убежище»
Хазин акцентирует внимание на золоте как на единственном надежном способе сохранения капитала в период финансовых потрясений. Он предсказывает, что стоимость золота взлетит в связи с его дефицитом и растущим спросом, как только кризис наберет обороты.
Рекомендации для сохранения сбережений
Экономист советует заблаговременно позаботиться о приобретении золота в виде монет или слитков. «Покупка золота сейчас – это не просто инвестиция, это страховка от возможного коллапса денежных систем, особенно если учитывать предрекаемое падение доллара», - говорит Хазин.
Значение предостережений Хазина
Предостережения таких экспертов, как Михаил Хазин, являются важным индикатором для многих инвесторов и экономических аналитиков, позволяя им заранее подготовиться к возможным экономическим потрясениям. Несмотря на то, что прогнозы могут быть предметом споров, они также служат важным сигналом к пересмотру инвестиционных стратегий в условиях нестабильности.
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