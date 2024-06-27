«Цена взмоет в небо»: эксперт Михаил Хазин призывает граждан России заранее купить это

Глобальная экономическая ситуация вселяет тревогу, заставляя аналитиков искать надежные активы.

Михаил Хазин, известный экономист, поделился своими прогнозами с радиостанцией «Говорит Москва» (информация доступна на портале deita.ru). По его мнению, мир стоит на пороге серьезных перемен, которые могут привести к полномасштабному кризису, затронув, прежде всего, западные финансовые системы.

Хазин предсказывает падение доверия к привычным финансовым инструментам, включая американский доллар. В этой ситуации, по его мнению, золото приобретет особую ценность, став своего рода «тихой гаванью» для капитала.

Экономист прогнозирует стремительный рост спроса на золото в период экономической турбулентности, что неизбежно повлечет за собой рост его стоимости. Он рекомендует инвесторам рассмотреть возможность приобретения золотых слитков или монет для защиты своих сбережений от обесценивания.

Хазин подчеркивает, что кризис может разразиться внезапно, застав многих врасплох. Те же, кто заранее позаботился о приобретении золота, окажутся в более выигрышном положении. Ведь золото – это не просто альтернатива доллару, это глобальный актив-убежище, ценность которого возрастает в периоды неопределенности и риска.