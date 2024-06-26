«Цена взмоет в небо»: эксперт Михаил Хазин призывает граждан РФ заранее купить это

В условиях текущей нестабильности в мировой экономике, специалисты в области финансов начинают переосмысливать стоимость активов, особенно ценя проверенные временем убежища для капитала.

Экономист Михаил Хазин в интервью радиостанции «Говорит Москва», отмеченное deita.ru, делится своим видением будущего экономического ландшафта, подчеркивая возможный кризис в Соединенных штатах Америки.

Согласно его прогнозам, существует значительный риск близкого наступления мирового экономического кризиса, который преимущественно повлияет на финансовые системы западных стран. Это развитие событий приведет к значительному снижению доверия к стандартным финансовым инструментам, включая американский доллар.

В таком неопределенном климате золото, по мнению Хазина, выступает как ключевой актив, который сможет удержать стоимость денежных средств. Ожидается резкое повышение интереса к золоту в период кризиса, что станет причиной увеличения его ценности. Экономист рекомендует рассмотреть возможность покупки золотых слитков или монет как одной из самых надежных форм инвестиций в периоды экономических бурь.

Хазин также предостерегает, что начало кризиса может произойти неожиданно, и те инвесторы, уже вложившиеся в золото, окажутся в более выгодном положении. Он подчеркивает, что вышеназванный драгоценный металл — это не только замена доллару, но и мировой актив-убежище, становящийся особенно ценным в моменты высшей экономической неопределенности.