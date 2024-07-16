«Цена взлетит в небо»: эксперт Михаил Хазин призывает жителей страны заранее купить это

Экономист предупредил о возможном экономическом кризисе, который может начаться уже в этом году, особенно за рубежом, с наибольшей вероятностью в США.

Согласно его словам, этот коллапс приведет к значительному обесцениванию доллара и дискредитации американской экономической системы, сообщает progorod33.

В условиях кризиса эксперт считает, что золото станет единственным надежным активом, который сможет сохранить покупательную способность сбережений. Спрос на золото значительно возрастет, что спровоцирует резкий рост его стоимости из-за ограниченного предложения и высокой потребности рынка.

Экономист настоятельно рекомендует россиянам инвестировать в золото уже сейчас, предвидя будущий спрос и повышение цен на этот драгоценный металл. По его мнению, покупка золотых монет или слитков до наступления кризиса может стать выгодным вложением, которое обезопасит финансовое положение в нестабильные времена.

Прогнозы Хазина подчеркивают важность стратегического подхода к выбору инвестиций в условиях глобальной неопределенности. Золото, традиционно считающееся защитным активом, вновь выходит на передний план как альтернатива волатильным финансовым инструментам. В этот критический момент владельцы драгоценного металла могут оказаться в более выгодном положении.