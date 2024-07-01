«Цена взлетит в небо»: эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее купить это

Известный экономист Михаил Хазин предупреждает о грядущем глобальном экономическом кризисе, который, по его прогнозам, начнется в США и приведет к обвалу доллара. В этих условиях, уверен Хазин, золото станет самым надежным активом.

Хазин считает, что инвесторы, напуганные нестабильностью, массово начнут вкладываться в «тихую гавань» - золото, спрос на которое резко возрастет. Ограниченное предложение на этом фоне приведет к значительному подорожанию драгоценного металла.

Поэтому эксперт рекомендует уже сейчас инвестировать в золото, например, покупая монеты или слитки. По мнению Хазина, с началом кризиса золото не только сохранит сбережения, но и принесет прибыль тем, кто заранее позаботился о покупке. В будущем золото станет главной альтернативой доллару, уверен экономист, о чем сообщает progorod33.