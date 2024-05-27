Новое правило, касающееся владельцев и собственников квартир с установленными приборами учета ресурсов, было утверждено на высшем уровне законодательства, сообщает primpress.

Юрист Максим Иванов пояснил гражданам, что управляющие компании не имеют права требовать от собственников квартир документального подтверждения проверки счетчиков ресурсов, как это делается в некоторых регионах. Он отметил, что все данные о проверках хранятся в Росреестре и доступны коммунальщикам.

Граждане продолжают сталкиваться с ситуациями, когда сотрудники ЖКХ требуют подтверждения проведенной проверки счетчиков, угрожая высокими тарифами за воду. Однако такие действия незаконны, как подтвердило правительство: если прибор прошел проверку и работает исправно, то дополнительные документы не требуются, пояснил Максим Иванов.