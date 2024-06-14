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«Цена взлетит до небес»: россиян призвали заранее купить это

В свете текущих глобальных экономических тенденций, экономист Михаил Хазин выразил серьезные опасения относительно будущего финансовой стабильности.

drive2.ru

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В свете текущих глобальных экономических тенденций, экономист Михаил Хазин выразил серьезные опасения относительно будущего финансовой стабильности, особенно в США. В интервью радиостанции «Говорит Москва», Хазин предупредил о возможном экономическом коллапсе, который может начаться уже в этом году и будет иметь глобальные последствия.

  • Катастрофические прогнозы для доллара

По словам Хазина, которые передает портал deita.ru, начало кризиса скорее всего произойдет в США и приведет к стремительному падению курса доллара. Экономист указывает, что это будет следствием потери доверия к американской экономической модели и финансовой системе в целом. Ситуация приведет к тому, что инвесторы и обычные граждане начнут искать надежные способы сохранения своих сбережений.

  • Золото как «актив-убежище»

В условиях кризиса, Хазин уверен, что золото станет основным «активом-убежищем». Ожидается, что во время финансового коллапса спрос на золото резко возрастет, что приведет к значительному увеличению его стоимости. Экономист советует россиянам заблаговременно инвестировать в драгоценный металл, приобретая золотые монеты или слитки.

  • Стратегии для защиты сбережений

Михаил Хазин подчеркивает важность принятия мер защиты личных финансов до наступления кризиса. Покупка золота может оказаться разумным решением для тех, кто стремится обезопасить свои активы от инфляции и финансовых потрясений. При наступлении кризиса, как утверждает эксперт, ценность золота может «взлететь в небо», предоставляя его владельцам значительные преимущества на рынке.

Этот прогноз поднимает важные вопросы о будущем мировой экономики и показывает, как критически важно для инвесторов и обычных граждан быть подготовленными к возможным экономическим штормам.

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