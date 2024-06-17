«Цена взлетит до небес»: граждан РФ призвали заранее купить это

В недавнем интервью радиостанции «Говорит Москва», известный экономист Михаил Хазин поделился своими опасениями относительно будущей финансовой стабильности мировой экономики, особенно акцентировав внимание на ситуации в Соединенных Штатах.

Прогноз коллапса экономики США

По словам Хазина, уже в этом году возможен экономический коллапс, начало которому положит кризис в США. Он предсказывает резкое падение курса доллара, что станет следствием утраты доверия к американской экономической модели и финансовой системе. Это событие, по мнению экономиста, окажет значительное влияние на глобальную экономику, заставляя инвесторов и обычных граждан искать более надежные способы сохранения капитала, пишет ИА Deita.

Золото как «актив-убежище»

В условиях возрастающей неопределенности Хазин считает, что золото станет ключевым надежным активом. Он прогнозирует резкое увеличение спроса на золото, что неизбежно приведет к повышению его стоимости. Экономист рекомендует рассмотреть возможность инвестиций в драгоценный металл, предпочтительно в виде золотых монет или слитков, чтобы обеспечить защиту сбережений в условиях инфляции и финансовой нестабильности.

Стратегии защиты личных финансов

Михаил Хазин подчеркивает важность принятия проактивных мер для защиты личных финансов в преддверии возможного кризиса. Инвестиции в золото могут оказаться ценным и мудрым решением для тех, кто стремится защитить свои активы от предстоящих экономических потрясений.

Прогнозы Михаила Хазина вызывают тревогу среди экспертов и широкой публики, подчеркивая необходимость быть готовыми к возможным экономическим вызовам. Эти предсказания не только актуализируют вопросы устойчивости глобальной экономики, но и подсказывают направления для стратегического планирования как на уровне государств, так и на личном уровне каждого инвестора и гражданина.