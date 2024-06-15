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«Цена взлетит до небес»: граждан призвали заранее купить это

Михаил Хазин, известный экономист, в недавнем интервью радиостанции «Говорит Москва» выразил серьезные опасения относительно будущей финансовой стабильности.

sport24.ru

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Михаил Хазин, известный экономист, в недавнем интервью радиостанции «Говорит Москва» выразил серьезные опасения относительно будущей финансовой стабильности, особенно акцентировав внимание на экономической ситуации в США.

Как сообщает deita.ru, он предупредил о возможном экономическом коллапсе, который может произойти уже в этом году и окажет влияние на глобальную экономику.

Падение доллара и его последствия

Согласно Хазину, кризис скорее всего начнется в США и вызовет резкое падение курса доллара. Экономист аргументирует, что это станет результатом утраты доверия к американской экономической модели и финансовой системе. Это, в свою очередь, приведет к тому, что как инвесторы, так и обычные граждане начнут искать более надежные способы сохранения своих сбережений.

Золото как надежный актив

В условиях нарастающего кризиса Хазин утверждает, что золото станет основным "активом-убежищем". Ожидается, что спрос на золото резко возрастет, что приведет к значительному увеличению его стоимости. Экономист советует заблаговременно инвестировать в драгоценный металл, предпочтительно в форме золотых монет или слитков, чтобы защитить сбережения от инфляции и других финансовых нестабильностей.

Стратегии защиты личных финансов

Хазин подчеркивает важность принятия мер для защиты личных финансов до начала кризиса. Приобретение золота может оказаться мудрым решением для тех, кто стремится защитить свои активы. В условиях возможного кризиса, по словам эксперта, ценность золота может значительно возрасти, обеспечивая его владельцам весомые преимущества на рынке.

Этот прогноз не только поднимает тревожные вопросы о будущем мировой экономики, но и подчеркивает критическую необходимость для инвесторов и граждан быть хорошо подготовленными к возможным экономическим штормам.

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