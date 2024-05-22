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«Цена взлетит до небес»: эксперт советует россиянам заранее купить этот актив

Возможно, уже в ближайшем будущем настанет момент, когда один финансовый актив перевесит все остальные. 

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Возможно, уже в ближайшем будущем настанет момент, когда один финансовый актив перевесит все остальные. Экономист Михаил Хазин предупреждает об этом, высказывая свои соображения на радио "Говорит Москва" и ссылаясь на информацию от агентства DEITA.RU.

С ухудшением экономической ситуации, особенно на глобальном уровне, мы можем столкнуться с катастрофическими сценариями уже в текущем году. По мнению Хазина, первым кандидатом на финансовый коллапс могут сдать США.

Одним из прямых последствий такого кризиса может стать резкое падение курса доллара, считает экономист.

Такое явление может произойти из-за общего дискредита американской экономики и финансовой системы. В такой ситуации многие инвесторы начнут искать "актив-убежище".

Хазин предполагает, что единственным инструментом для сохранения покупательной способности сбережений станет золото. Однако после финансового краха его стоимость может резко вырасти из-за огромного спроса и дефицита. Поэтому экономист советует россиянам заранее приобрести драгоценный металл.

Как только начнется кризис, который, по мнению Хазина, уже близко, цена золота может вырасти в разы. По сути, это будет единственная альтернатива доллару, и весь мир начнет активно покупать золото. В этот момент в плюсе окажутся те, кто приобрел золотые монеты или слитки еще до обвала на рынках, — пояснил эксперт.

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