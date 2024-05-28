"Цена взлетит до небес": эксперт просят россиян заранее купить это

В скором времени может возникнуть ситуация, когда наибольшую ценность будет иметь лишь один единственный финансовый актив. Экономист Михаил Хазин предупредил об этом, как сообщает ИА Deita.ru.

В ходе эфира на радио "Говорит Москва" эксперт пояснил, что при ухудшении экономической обстановки, в основном, на мировом уровне, возможно катастрофическое развитие событий уже в текущем году. Хазин предполагает, что начало экономического коллапса произойдет за границей, скорее всего, в США.

Одной из прямых последствий финансовых катаклизмов в этой стране будет быстрое снижение курса доллара, согласно предсказаниям Хазина.

Это связано с тем, что в целом американская экономика и финансовая система будут дискредитированы. После начала кризиса, люди начнут искать "актив-убежище".

Единственным инструментом для сохранения покупательной способности накоплений станет золото, считает эксперт. Однако после финансового краха его стоимость резко вырастет из-за увеличения спроса и дефицита. Поэтому Хазин рекомендовал россиянам приобретать драгоценный металл заранее.

Как только начнется кризис, который уже наступает, цена золота взлетит. Фактически это будет единственной альтернативой доллару, и этот металл начнут покупать по всему миру. В этот момент в плюсе окажутся те, кто заранее приобрел золотые монеты или слитки, — пояснил экономист.