«Цена взлетит до небес»: эксперт призывает жителей России заранее скупить это

Михаил Хазин предрекает крах доллара и советует инвестировать в драгметалл



Известный экономист Михаил Хазин выступил с тревожным прогнозом: по его словам, мир стоит на пороге глобального экономического кризиса, который может начать разрушать финансовую систему уже в этом году. Эпицентром кризиса, по мнению Хазина, станут США, а главной жертвой - доллар.



Экономист предполагает, что начнется стремительная девальвация американской валюты, которая полностью дискредитирует финансовую систему США в глазах мирового сообщества. В условиях паники и нестабильности инвесторы будут лихорадочно искать способы сохранить свои капиталы. И на этом фоне, по мнению Хазина, начнется настоящая "золотая лихорадка".



Единственным надежным активом, способным устоять перед финансовым штормом, станет, по мнению экономиста, золото. Хазин предсказывает взрывной рост спроса на драгоценный металл и, как следствие, резкий скачок цен. Поэтому он рекомендует не ждать финансового коллапса, а инвестировать в золото уже сейчас.

"Монеты и слитки, купленные сегодня, завтра превратятся в самую ценную валюту, - убежден Хазин. - Когда доллар рухнет, золото станет единственной реальной альтернативой. И те, кто предусмотрительно вложился в драгметалл, окажутся в выигрышной позиции".