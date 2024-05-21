«Цена взлетит до небес»: эксперт призывает россиян заранее купить этот актив

В ближайшем будущем может возникнуть ситуация, когда самым ценным финансовым активом будет являться только один единственный вид активов. Экономист Михаил Хазин предупредил об этом в ходе своего выступления на радио "Говорит Москва", как сообщает ИА DEITA.RU.

С учетом ухудшения экономической обстановки, преимущественно на глобальном уровне, эксперт указал на возможность наступления катастрофических событий уже в текущем году. По его мнению, экономический коллапс начнется за рубежом, вероятнее всего, в США.

По мнению Хазина, непосредственным результатом начала финансовых катаклизмов в США станет резкое падение курса доллара.

Это произойдет из-за того, что американская экономика и финансовая система в целом будут полностью дискредитированы. В условиях начавшегося кризиса люди начнут искать "актив-убежище".

По мнению эксперта, единственным инструментом для сохранения покупательной способности накоплений станет золото. Однако после финансового обвала спрос на золото резко вырастет, что приведет к резкому увеличению его стоимости из-за дефицита. Поэтому Хазин рекомендует россиянам приобрести золото заранее.

При наступлении кризиса, который уже не за горами, цена золота взлетит ввысь. Фактически, это будет единственной альтернативой доллару, и этот металл начнут активно покупать по всему миру. Те, кто приобрел золотые монеты или слитки до обвала на рынках, окажутся в выигрыше, пояснил экономист.