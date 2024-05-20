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«Цена взлетит до небес»: эксперт призывает россиян заранее купить это

Совсем скоро может наступить момент, когда наибольшую ценность будет иметь лишь один финансовый актив.

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Совсем скоро может наступить момент, когда наибольшую ценность будет иметь лишь один финансовый актив. Экономист Михаил Хазин предупреждает об этом, передает информационное агентство DEITA.RU.

Во время эфира на радио «Говорит Москва» специалист объяснил, что учитывая ухудшение экономической ситуации в основном на мировом уровне, не следует исключать наступление катастрофических событий уже в текущем году. По мнению Хазина, экономический крах начнется за границей, вероятнее всего, в США.

Последствием финансового кризиса в этой стране станет быстрое снижение курса доллара, прогнозирует Хазин.

По его словам, это произойдет из-за полной дискредитации американской экономики и финансовой системы. После начала кризиса люди начнут искать безопасные активы.

Согласно эксперту, единственным средством для сохранения покупательной способности сбережений будет золото. Однако после финансового обвала его стоимость резко вырастет из-за большого спроса и дефицита. Поэтому Хазин рекомендует россиянам приобрести золото заранее.

Как только начнется кризис, который не за горами, цена на золото взлетит. По сути, это будет единственная альтернатива доллару, и весь мир начнет покупать этот металл. В тот момент в плюсе окажутся те, кто заранее приобрел золотые монеты или слитки до коллапса на рынках, — пояснил экономист.

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