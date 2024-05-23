«Цена взлетит до небес»: эксперт призывает россиян выкупить купить это

Хазин предрекает крах доллара и взлет цен на золото



Экономист Михаил Хазин выступил с тревожным прогнозом: в ближайшее время мир может ожидать глубокий экономический кризис, который кардинально изменит финансовый ландшафт. В эфире радио «Говорит Москва» эксперт заявил, что ухудшение глобальной экономической ситуации может привести к катастрофе уже в этом году, причем эпицентром коллапса станут США.



По мнению Хазина, кризис американской экономики приведет к обвалу доллара и полной дискредитации финансовой системы США. В этих условиях инвесторы бросятся искать "тихую гавань" для своих активов, и единственным надежным убежищем станет золото.



Экономист уверен: спрос на драгоценный металл будет колоссальным, что приведет к стремительному росту его цены. Тем, кто хочет сохранить свои сбережения в период финансовой турбулентности, Хазин рекомендует задуматься о покупке золотых монет или слитков уже сейчас, пока их стоимость не взлетела до небес.

"Когда начнется кризис, а он уже не за горами, золото будет расхватываться как горячие пирожки, - предупреждает Хазин. - Те, кто успел вложиться в золото до начала коллапса, окажутся в выигрыше".