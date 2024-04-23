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Цена на бензин установит новый рекорд: эксперт удивил прогнозом на весну

Цена на бензин установит новый рекорд: эксперт удивил прогнозом на весну

carposting.ru

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Специалисты предвидят умеренное увеличение стоимости бензина и дизельного топлива в России к 2024 году, ожидая повышения цен на уровне 7-10% в год.

Эксперт из московского отделения «Опоры России», специализирующийся на транспортной отрасли, подчеркивает, что такой рост цен является вполне управляемым и не должен вызывать паники среди потребителей.

Основные факторы влияния на цены:

  • Инфляция: Повышение цен на топливо происходит на фоне общенациональной инфляции, которая оказывает давление на стоимость всех товаров, включая нефтепродукты.
  • Меры правительства: Центральный банк и правительство принимают активные меры для стабилизации цен и смягчения влияния инфляции, что помогает контролировать рост цен на топливо.
  • Сезонный спрос: Весной, в период активных сельскохозяйственных работ, наблюдается повышенный спрос на дизельное топливо, что также способствует увеличению цен.

Актуальные цены на топливо

По состоянию на текущий момент, цена за литр бензина АИ-92 составляет 49 рублей, а дизельное топливо преодолело психологический порог в 62 рубля за литр. Зафиксировано три повышения цен в 2024 году — одно в начале января и два в апреле, причём последние два касались именно дизельного топлива.

Эти данные подчеркивают важность подготовки потребителей и бизнеса к возможным изменениям в стоимости топлива, что позволит более эффективно планировать расходы и минимизировать финансовые риски. Прогнозируемый умеренный рост цен подтверждает, что, несмотря на определённые вызовы, ситуация остаётся под контролем со стороны экономической политики страны.

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