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«Цена может быть очень высока»: экстрасенс Виктория Райдос рассказала, почему опасно проводить магические ритуалы

«Цена может быть очень высока»: экстрасенс Виктория Райдос рассказала, почему опасно проводить магические ритуалы

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В специальной беседе с «Вечерней Москвой», экстрасенс Виктория Райдос раскрыла причины, по которым самостоятельные магические ритуалы представляют опасность для непрофессионалов, а также они имеют отношение к тем, кто увлекается раскладами карт Таро.


— Мир магии имеет свои собственные законы, и в ритуале существуют определенные правила. Важно это понимать, независимо от того, являетесь вы профессионалом или просто решили попробовать магический подход, — подчеркнула экстрасенс.


Согласно ее словам, в интернете можно найти как ненадежные инструкции, так и действенные ритуалы, однако при неправильном использовании можно причинить вред как самому себе, так и другим. Часто самые серьезные последствия терпят те, кто обладает определенными магическими способностями. Люди, даже не подозревающие о своем потенциале, чаще всего прибегают к использованию «неэкологичных методов магической практики».

Обращаясь к вопросам, касающимся карт Таро, Райдос объяснила, что особое внимание следует уделять пониманию энергии, так как расклад карт отличается от их визуальной интерпретации. Этот процесс требует «глубокого понимания языка, на котором говорят карты Таро». По этой причине, точно так же, как и с любым другим языком, человек может овладеть этим на низком уровне. Однако кто желает проникнуть в тайны карт, может «повышать свое мастерство, изучая различные расклады и вчитываясь в энергетику каждой карты».

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