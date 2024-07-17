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«Чем выше тревожность, тем сильнее зависимость»: ученые выяснили, что влияет на развитие зависимости от смартфонов

Ученые нашли связь между психическими расстройствами и тревожностью с зависимостью от смартфонов и телефонов.

novozybkov.su

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Новое исследование, проведенное в Южной Корее, обнаружило значительную связь между психическими расстройствами и зависимостью от смартфонов, особенно среди подростков.

Ученые проанализировали данные, собранные среди почти 55 тысяч учащихся возрастом от 12 до 18 лет, изучая их привычки в использовании технологий и связанные с этим психические состояния.

Результаты показали, что подростки, страдающие от высокого уровня тревожности, в 2,5 раза чаще подвержены риску развития зависимости от смартфонов по сравнению с теми, кто испытывает минимальное беспокойство. Также было выявлено, что депрессивные симптомы, одиночество и подверженность насилию значительно увеличивают вероятность чрезмерной привязанности к девайсам. Особенно это касается девушек: 53% из них с выраженной тревожностью испытывают чрезмерную зависимость от смартфонов.

Исследователи подчеркнули необходимость создания специальных программ, направленных на помощь подросткам в преодолении психологических трудностей и снижении зависимости от цифровых устройств. Они также указали на ограничения своей работы: результаты основаны исключительно на данных, собранных среди подростков Южной Кореи, что может не полностью отражать ситуацию в других странах или возрастных группах.

Это исследование поднимает важные вопросы о взаимосвязи между психическим здоровьем и технологическими привычками, особенно в контексте растущего использования смартфонов и других гаджетов, сообщает hi-tech.mail.ru.

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