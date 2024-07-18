«Чем выше тревожность, тем сильнее зависимость»: ученые узнали, почему люди не могут жить без смартфонов

Недавно проведенное исследование в Южной Корее обнаружило значительные корреляции между психическими расстройствами и зависимостью от смартфонов, особенно у подростков.

Анализ данных, собранных среди почти 55 тысяч учащихся в возрасте от 12 до 18 лет, позволил исследователям изучить их технологические привычки и психическое состояние.

Исследование показало, что подростки с высоким уровнем тревожности в 2,5 раза чаще сталкиваются с риском развития зависимости от смартфонов по сравнению с их менее тревожными сверстниками. Кроме того, наличие депрессивных симптомов, ощущение одиночества и воздействие насилия также значительно увеличивают вероятность чрезмерной привязанности к мобильным устройствам. Особенно выраженная тенденция наблюдается среди девушек: среди них 53% испытывающих тревогу оказались склонны к зависимости от смартфонов.

На основании результатов исследования ученые предложили разработать специализированные программы для помощи подросткам в преодолении психологических проблем и уменьшении их зависимости от цифровых устройств. Однако они также отметили ограничения своего исследования: поскольку данные были получены только среди молодежи Южной Кореи, результаты могут не полностью отражать ситуацию в других странах или возрастных группах.

Это исследование подчеркивает важность понимания взаимосвязи между психическим здоровьем и технологическими привычками подрастающего поколения, особенно в эпоху всемирного распространения смартфонов и других гаджетов. Это знание может помочь в формировании более эффективных стратегий в области образования и здравоохранения, направленных на поддержку молодежи.