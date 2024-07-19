«Чем выше тревожность, тем сильнее зависимость»: ученые объяснили, почему люди не могут жить без смартфонов

Согласно последнему исследованию, проведенному в Южной Корее, ученые выявили значительную связь между психическими проблемами и зависимостью от смартфонов среди подростков.

В рамках обширного анализа, в который были включены данные более чем 55 тысяч учащихся в возрасте от 12 до 18 лет, исследователи рассмотрели, как частое использование технологий влияет на их эмоциональное состояние.

Результаты показали, что тревожность у подростков может увеличить вероятность развития зависимости от смартфонов более чем в два раза по сравнению с менее тревожными сверстниками. Кроме того, факторы, такие как депрессия, чувство изоляции и переживание насилия, значительно усиливают привязанность к использованию мобильных телефонов. Особенно это касается девушек: почти 53% страдающих от тревожности склонны к зависимости от устройств.

Ученые предложили несколько стратегий для минимизации этой проблемы, включая разработку специализированных образовательных программ, направленных на снижение зависимости от цифровых устройств и улучшение психологического состояния молодежи. Они также рекомендуют учебным заведениям внедрять программы по развитию навыков цифровой грамотности, которые помогут подросткам более осознанно подходить к использованию технологий.

Программы могут включать уроки по управлению временем проведения в интернете, развитие навыков критического мышления в отношении информации, которую они получают онлайн, а также стратегии для укрепления межличностных связей вне сети. Это особенно важно, поскольку социальные навыки могут снизить чувство одиночества и изолированности, которое часто ведет к повышенному использованию смартфонов.

Исследователи также подчеркнули, что их результаты могут быть ограничены тем, что данные были получены исключительно среди южнокорейских подростков, что означает, что выводы могут не полностью переноситься на другие культуры или демографические группы.

Это исследование подчеркивает необходимость глубокого понимания связи между технологиями и психическим здоровьем молодежи. Понимание этих взаимосвязей может способствовать разработке более эффективных образовательных и здравоохранительных стратегий, способствующих поддержке подростков в эру глобальной цифровизации.