Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Чем выше тревожность, тем сильнее зависимость»: ученые объяснили, почему люди не могут жить без смартфонов

Согласно последнему исследованию, проведенному в Южной Корее, ученые выявили значительную связь между психическими проблемами и зависимостью от смартфонов.

news.ru

Подписаться в Telegram

Согласно последнему исследованию, проведенному в Южной Корее, ученые выявили значительную связь между психическими проблемами и зависимостью от смартфонов среди подростков.

В рамках обширного анализа, в который были включены данные более чем 55 тысяч учащихся в возрасте от 12 до 18 лет, исследователи рассмотрели, как частое использование технологий влияет на их эмоциональное состояние.

Результаты показали, что тревожность у подростков может увеличить вероятность развития зависимости от смартфонов более чем в два раза по сравнению с менее тревожными сверстниками. Кроме того, факторы, такие как депрессия, чувство изоляции и переживание насилия, значительно усиливают привязанность к использованию мобильных телефонов. Особенно это касается девушек: почти 53% страдающих от тревожности склонны к зависимости от устройств.

Ученые предложили несколько стратегий для минимизации этой проблемы, включая разработку специализированных образовательных программ, направленных на снижение зависимости от цифровых устройств и улучшение психологического состояния молодежи. Они также рекомендуют учебным заведениям внедрять программы по развитию навыков цифровой грамотности, которые помогут подросткам более осознанно подходить к использованию технологий.

Программы могут включать уроки по управлению временем проведения в интернете, развитие навыков критического мышления в отношении информации, которую они получают онлайн, а также стратегии для укрепления межличностных связей вне сети. Это особенно важно, поскольку социальные навыки могут снизить чувство одиночества и изолированности, которое часто ведет к повышенному использованию смартфонов.

Исследователи также подчеркнули, что их результаты могут быть ограничены тем, что данные были получены исключительно среди южнокорейских подростков, что означает, что выводы могут не полностью переноситься на другие культуры или демографические группы.

Это исследование подчеркивает необходимость глубокого понимания связи между технологиями и психическим здоровьем молодежи. Понимание этих взаимосвязей может способствовать разработке более эффективных образовательных и здравоохранительных стратегий, способствующих поддержке подростков в эру глобальной цифровизации.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани 2 дагестанца на КамАЗах перекрыли дорогу из-за чтения намаза

Новости Татарстана

день назад

Грузовик без водителя насмерть сбил 64-летнего мужчину

службы по удалению плесени

Новости Казани

день назад

Автобус снес остановку в Казани из-за таксиста

Интересное в Казани

2 дня назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»

укладка ковролина цена работы за м2 в Казани

Новости Казани

15 часов назад

Ринат Билялетдинов отреагировал на слова казанского имама о «побиении женщин»

Новости Татарстана

11 часов назад

В Челнах осудят 39-летнего мастера цеха за смерть 61-летнего коллеги

Новости Татарстана

13 часов назад

Авиасейлс осадил 2 татарстанских девушек

Лонгриды

7 часов назад

«Больших надежд на изменения не возлагают»: чем закончилась история Зиганшина с крановщиком
Новости Татарстана
15 часов назад

В поселке Балтаси закрыли кафе «Дядя Бо» из-за грязи и кишечной палочки

В поселке Балтаси закрыли кафе «Дядя Бо» из-за грязи и кишечной палочки

Новости Татарстана

8 часов назад

В Свияжске в 2025-м хотят запустить автобусы от ж/д станции до острова

Новости Татарстана

10 часов назад

В Чистополе из-за судороги утонул мужчина

Новости Казани

11 часов назад

В Казани у «Казанькомпрессормаша» при демонтаже здания возник пожар

Новости Казани

11 часов назад

В Казани мужчина избил домофон кирпичом
С 28 сентября между Казанью и Шанхаем запустят прямые авиарейсы
Новости Казани
14 часов назад

С 28 сентября между Казанью и Шанхаем запустят прямые авиарейсы

Новости Татарстана

13 часов назад

Полицейские нашли 3 работавших без патента мигрантов

Новости Казани

13 часов назад

В Казани появится конноспортивный комплекс со спа-центром и баней

Новости Казани

16 часов назад

На Мамадышском тракте автобус №71 столкнулся с Hyundai
Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году
1,5-годовалый малыш выпал из окна в 41-м комплексе Челнов
Новости Татарстана
16 часов назад

1,5-годовалый малыш выпал из окна в 41-м комплексе Челнов