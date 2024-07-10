ЦБ России примет решение в июле: миллионы россиян останутся без кредитов и ипотек

Центральный банк России может повысить ключевую ставку уже на ближайшем заседании 26 июля.

Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе, отметив, что этот вопрос станет ключевым на повестке дня. Решение будет принято на фоне растущих инфляционных рисков и необходимости корректировки экономического курса.

Напомним, что в июне ставка осталась неизменной – на уровне 16%. Однако, по мнению экспертов, последние экономические изменения, включая отклонения от прогнозов, могут подтолкнуть ЦБ к ужесточению денежно-кредитной политики.

Аналитики прогнозируют повышение ставки до 17-18 годовых процентов. Ожидается, что решение будет приниматься на основе комплексного анализа экономических показателей, не исключая динамику кредитования и инфляционные ожидания.

Вместе с тем на Конгрессе руководитель Сбербанка заявил, что в текущей экономической ситуации понижение процентной ставки до 4-5% не соответствует макроэкономическим условиям и не имеет логического обоснования.

Предстоящее заседание ЦБ привлекает повышенное внимание, поскольку его итоги окажут значительное влияние на финансовую жизнь России. От решения регулятора будет зависеть экономическая стабильность страны в средней и долгосрочной перспективах, сообщает издание «Деловой Петербург».