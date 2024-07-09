ЦБ примет решение в июле: миллионы россиян останутся без кредитов и ипотек

Центробанк России готовится к возможному повышению ключевой процентной ставки на заседании, запланированном на 26 июля, в ответ на изменяющиеся экономические условия и возрастающие инфляционные риски.

Это обсуждение станет центральной темой предстоящего собрания, как подтвердила Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка, во время своего выступления на Финансовом конгрессе.

На последнем заседании в июне текущего года, ставка была оставлена на уровне 16%, но с тех пор возникли предположения о её возможном повышении. Представители банка указывают на значительные отклонения от прогнозируемого сценария развития экономики, что может потребовать корректировки монетарной политики.

Аналитики предполагают, что ставка может быть повышена на 100-200 базисных пунктов, достигнув отметки в 17,00-18,00% годовых. Такой шаг будет основан на анализе поступающих данных о состоянии экономики, включая темпы кредитования и инфляционные ожидания.

Комментируя ситуацию, Герман Греф, руководитель Сбербанка, на открытии Конгресса выразил мнение, что уменьшение ставки до 4-5% в нынешних условиях не соответствует макроэкономическим реалиям и здравому смыслу.

Эти обсуждения подчёркивают важность ключевой ставки как инструмента регулирования экономики, и любые изменения будут тщательно взвешиваться с учётом их потенциального влияния на экономическую стабильность России. Предстоящее заседание Центробанка ожидается с особым вниманием, поскольку его решения окажут существенное воздействие на финансовую сферу страны в средне- и долгосрочной перспективе, сообщает dp.ru.